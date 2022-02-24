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南加華人餐廳 復刻尼克森總統50年前訪華國宴

記者張宏／亞凱迪亞市報導
用兵乓球拍形狀的芋頭，搭配蔬菜丸子象徵乒乓外交。（餐廳提供）
用兵乓球拍形狀的芋頭，搭配蔬菜丸子象徵乒乓外交。（餐廳提供）

南加華人餐廳半個世紀後，復刻尼克森訪華國宴！

為慶祝尼克森總統訪華破冰之旅50年，南加舉辦系列慶祝活動，最盛大的要數24日舉辦的360人慶祝晚宴。南加亞凱迪亞市的華人餐廳復刻當年尼克森訪華國宴，用中國美食講述中國故事，讓中美友誼更加深厚。

影音來源：記者張宏

位於洛杉磯縣亞凱迪亞市Balwin大道的上海灘餐廳，23和24日關門兩天，全力準備24日的晚宴。餐廳負責人鹿強表示，準備時間不過一個月，晚宴客人從最初的250人擴增到360人，且晚宴地點還設在尼克森博物館，需要配備大量的人力物力。時間緊任務重，他不僅為晚宴購置新的爐具，且出動兩家餐廳近百人的人力。24日當天早上8時30分員工就要出發，到現場開始準備，一直要忙到晚宴結束。

餐廳的後廚23日正在緊鑼密鼓的準備食材，有工作人員在將芋頭切成乒乓球拍的形狀。該工作人員表示，為了防止破損和意外發生，360個客人至少要準備400個，完全手工，非常費時費力。還有工作人員在為熊貓牛奶凍點睛，上巧克力粉，一個個白白的熊貓不僅可愛還很可口。

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餐廳的大廳集合了數十名服務人員，大家神情緊張。鹿強表示，這是餐廳歷史上最大的挑戰，但也是最有意義的工作。今年正值尼克森訪華50周年，也是中美關係的破冰之旅。以當下的中美關係，也需要再次破冰，希望借助這次晚宴能加深中美之間的友誼。

晚宴參考當年尼克森訪華的國宴，酒品原樣復刻當年國宴配備的茅台和美國同款香檳酒牌。同時立意用中國美食講述中國故事，比如「龍行天下」，用龍蝦沙拉配香橙土豆泥，象徵尼克森的破冰之旅；用兵乓球拍形狀的芋頭，搭配蔬菜丸子象徵乒乓外交；用熊貓形狀的鮮奶凍象徵當年熊貓作為大使落戶美國。另外還有五福臨門葷素搭配，滿足各個族裔和年齡層的口味，八方進寶（八寶葫蘆鴨）和牛氣沖天（紅燴牛腓力）及年年有餘（酥脆菊花魚）來代表中國的傳統文化。

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這場晚宴涵蓋華洋各半的嘉賓，為了滿足大家不同的口味，光是試菜就至少進行三次以上。鹿強說，晚宴規格很高，但是中國美食有很多選擇，眾口難調，所以大廚李春雷花了不少功夫準備菜單。為了在現場更好呈現中國美食，每一桌除了配備一名服務生，還有一名身穿旗袍的禮儀小姐，讓來賓全方位感受中國文化。

龍行天下用龍蝦沙拉配香橙土豆泥，象徵尼克森的破冰之旅。（餐廳提供）
龍行天下用龍蝦沙拉配香橙土豆泥，象徵尼克森的破冰之旅。（餐廳提供）
年年有餘（酥脆菊花魚）。（餐廳提供）
年年有餘（酥脆菊花魚）。（餐廳提供）
有工作人員在為熊貓牛奶凍點睛，上巧克力粉。（記者張宏／攝影）
有工作人員在為熊貓牛奶凍點睛，上巧克力粉。（記者張宏／攝影）
餐具也隨處可見熊貓形狀。（記者張宏／攝影）
餐具也隨處可見熊貓形狀。（記者張宏／攝影）
服務生換上嶄新的制服和特製的中美國旗口罩。（餐廳提供）
服務生換上嶄新的制服和特製的中美國旗口罩。（餐廳提供）
五福臨門。（餐廳提供）
五福臨門。（餐廳提供）
素三絲石榴包。（記者張宏／攝影）
素三絲石榴包。（記者張宏／攝影）
熊貓大使。（記者張宏／攝影）
熊貓大使。（記者張宏／攝影）
工作人員在將芋頭切成乒乓球拍的形狀。（餐廳提供）
工作人員在將芋頭切成乒乓球拍的形狀。（餐廳提供）

美食 南加 亞凱迪亞

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