洛市每戶遊民住宅造價83萬7000 遊民問題難解決

洛杉磯市遊民問題嚴重，一項審計顯示，一個正在開發的項目，預計每個遊民的住房單元成本將高達 83萬7000美元。（本報檔案照）

洛杉磯 市一項審計顯示，一項耗資12億元、旨在為洛杉磯龐大的遊民 人口快速建造住房的計劃，進展很慢成本卻在飆升，其中一個正在開發的項目，預計每個遊民的住房單元成本將高達 83萬7000美元，

根據KTLA，洛市府審計長（Controller）加爾佩林 (Ron Galperin) 在23日發布的審計報告稱，自 2016 年選民批准相關支出以來，已經完成約 1200 個單位，這是當時旨在讓數千名遊民遠離街頭的戰略核心。但隨著遊民危機日益嚴重下，迄今為止建造的單位數量「完全不足」。

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近年來，遊民營地幾乎遍布洛市每個社區，估計人口已攀升至4萬1000人，許多人吸毒或患有精神病，暴力事件司空見慣。

加爾佩林在附隨著 31 頁報告的一封信中說，該計劃「仍然無法滿足遊民危機的需求」，他說，提供住房的發展步伐緩慢，而每個單元的成本繼續上升，在某些情況下並達到「驚人的高度」。審計發現，大多數單位是一室公寓或一居室公寓，14% 的單位建造成本超過70萬元，一個預開發項目估計每單位成本近 83萬7000 元。

審計指出，在大流行期間，包括木材在內的建築材料價格上漲，以及勞動力短缺，可能是導致成本上漲的原因。

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然而，民主黨市長賈西 提（ Eric Garcetti ）在一條推文中，對於有關該計劃偏離軌道的說法提出異議。這個計畫是根據 2016 年選票上標題為 HHH的提案而來。

賈西提寫道，該計劃「以低於預期的成本」生產出比承諾更多的產品。 提及已經有 1200 個單位在線提供重要的住房和服務。截至 2026 年，HHH 提案將提供超過 1萬300 套可負擔的房子。

為遊民服務洛杉磯最大的非營利組織之一「 People Concern」 ，首席執行官馬塞里（John Maceri），同意該市需要更快、更便宜地建造所需要的住房。但他警告，該計劃雖然是朝著正確方向邁出一步，但只占完成項目所需資金的一小部分。他說，解決方案是創新融資，削減減緩項目的繁文縟節，並激勵開發商聚集資金以加快建設。認為目前提供的住房沒有跟上無家可歸危機的緊迫性。

這項審計是在遊民成為洛市市長選舉中的一個主要問題之際進行的，多位候選人承諾在這個讓洛市處於負面聚光燈下的問題上做更多事情。洛市從好萊塢到威尼斯灘，甚至在市政廳附近，下垂的帳篷、生鏽的房車，和無家可歸者使用的臨時建築，已成為大家熟悉的景象。

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賈西提去年被拜登總統提名為駐印度大使，目前正處於第二任期的最後一年，他因任期限制無法競選連任。

今年面臨連任選舉的民主黨州長紐森（Gavin Newsom），其預算包括提供創紀錄的資金來打擊遍布加州所有主要城市，和許多較小社區的無家可歸者；加州將在兩年內為無家可歸者計劃提供約 120 億元。

洛市隨著遊民問題擴大也不斷增加預算，2013 年賈西提剛上任時，洛市花費約 1000 萬元來治理遊民問題。他去年簽署的相關預算則約 10 億元。

儘管如此，政府仍無法從街道、公園和人行道上清除遊民營地，這讓選民感到憤怒和沮喪。 2019 年，時任總統川普威脅要介入調解問題，但他從未採取行動。舊金山的進步派市長布里德（ London Breed ）上個月在厭倦了遊民在城市的Tenderloin 區公開販毒後，宣布該區進入緊急狀態。

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洛杉磯的審計報告稱， HHH 提案的項目包括約 8091 個住房單元，大多數都提供心理健康和藥物濫用治療的相關服務。目前大約有 4200 個單元正在建設中；來自HHH 計劃以外的其他資金，會用在另外的 2369 個單位。

審計表明，未來為了解決遊民危機將需要一種新的方法，以及數十億美元的支出。

審計總結說：雖然未來的計劃尚未最終確定，但使用相同模式建造數萬個額外單元，可能會花費數十億美元，並且需要很長時間，才能與持續的遊民危機問題相匹配。該審計報告敦促洛市官員「想辦法擴大更快、更便宜的住屋項目」。