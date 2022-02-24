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為何47歲華裔大嬸「逆生長」 逆齡撇步在此

記者謝雨珊／洛杉磯報導
林秋雯在個人Youtube頻道「紐約大嬸 逆齡時尚」上分享逆齡關鍵。（林秋雯提供）
林秋雯在個人Youtube頻道「紐約大嬸 逆齡時尚」上分享逆齡關鍵。（林秋雯提供）

來自台灣轉行成功的47歲的林秋雯（Wendy Lin)，趁著疫情時期開啟「斜槓人生」，在Youtube的個人頻道上大方分享大媽「逆齡」的撇步。林秋雯根據經驗歸納出「逆齡七大關鍵因素」，並強調「七分靠吃三分靠動」的觀念，認為暸解飲食是減肥及逆齡成功相當重要的要素。

林秋雯原本從事教育行業多年，在該領域擁有豐富經驗，因工作緣故接觸到美容彩妝，利用工作閒暇時間學習彩妝美容及美髮，從此愛上這個行業，37歲辭去教職，重頭開始努力追夢。現在，她已成為紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。她華麗變身的故事，在南加州台美人社區被許多人津津樂道。

「年紀大了想要看起來「逆齡」絕不可能只靠單一方面」。林秋雯分享「逆齡」七大要素說，第一、皮膚得保養好，第二、適度化妝看起來有氣色、第三、髮型要對、第四、穿搭需具年輕感、第五、身材保養及管理、第六、由內而外的養身、及第七、心態保持年輕。

林秋雯表示，擦護膚品確實可讓皮膚看起來緊實，但如果飲食中蛋白質攝取不足，肌肉及肌膚將隨著年紀成長，流失膠原蛋白，肌膚慢慢下垂。因此皮膚本身就算再好，也不能輕忽養身的重要性。其實只要管理好身材兼顧營養素，便能照顧到體態方面。身體管理妥當，年紀大了之後自然就不顯老。若能搭配適時運動的話，臉色也會變好。

林秋雯坦言要忌口確實很難，不過她發現，得知哪些營養素對身體會造成何等作用，及知道吃何等食物對身體好或壞等知識，將較為容易去理解為何要忌口及忌口的重要性，這些因素都將有效幫助人們，在日常中挑選正確食物進食，協助人們維持較好的體態。她建議若不想做激烈運動，每日走個一萬步也挺有效果。林秋雯提到，若有興趣進一步知道她如何「逆齡」成功，可上「紐約大嬸 逆齡時尚」Youtube頻道觀看。

林秋雯旗下的彩妝造型團隊也被紐約官方時裝周等各大活動，指定為獨家彩妝造型團隊。（...
林秋雯旗下的彩妝造型團隊也被紐約官方時裝周等各大活動，指定為獨家彩妝造型團隊。（林秋雯臉書）
林秋雯是紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。（林秋雯臉書）
林秋雯是紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。（林秋雯臉書）

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