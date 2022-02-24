王耀正競選巴沙迪那學院理事 落實三個核心事項

王耀正活力十足，挑戰巴沙迪那學院理事席位。（王耀正提供）

加州6 月 7 日初選（Primary Election）腳步聲臨近，部分有志從政的華裔青年加入候選人大軍。亞凱迪亞 高中（Arcadia HS）華裔校友王耀正（Alton Wang）宣布競選巴沙迪那學院（Pasadena Community College，PCC）理事（Trustee），希望落實三個核心優先事項，提升高中生入學率和社區學院畢業生轉學率，確保有需要的學生獲得資源。

王耀正介紹，他的參選政見有三個重點。首先，確保所有 PCC 學生都能獲得轉入四年制大學或完成副學士學位所需要的資源和支持。他將努力在 PCC 和Arcadia高中之間建立雙重註冊計劃（Dual-enrollment program），讓在校高中生有更多機會去PCC修課獲得大學學分，提前向大學過渡。其次，確保PCC理事會的管理制度和方法符合社區的需求，並且彙集社區學院的學生、教師、行政主管的聲音，相互對接。第三，他將努力確保 PCC 能夠應對當前的重要的挑戰，包括新生註冊率、改善校園設施，以及確保有需要的學生獲得充裕的財務援助。

王耀正成長於華人移民家庭 ，了解公立教育尤其是社區學院，能夠為人們開啟機會的大門。他的父母曾經在PCC課堂學習，提升了英文水平和掌握了專業知識，並在此基礎上後來創辦了自己的小企業。PCC在他的家庭移民故事中發揮了不可或缺的作用，同時也幫助了亞凱迪亞和天普市的許多新移民家庭。他希望進入PCC理事會工作，擴大學生的成功，促進穩定的管理，確保該校所有未來的學生和家庭都能受益。

王耀正當年以應屆畢業生第二名的榮譽從亞凱迪亞高中畢業後，升入Wesleyan University主修政府和社會學，以及洛杉磯加州大學 （UCLA）法學院學習。目前他在一個致力於投票權和重劃選區的非營利組織工作，確保政府單位有適當的民意代表，並且督促政府更好地傾聽和反應民意。

PCC理事會今年有四席改選，王耀正角逐第七區理事，挑戰一名現任者。目前王耀正已得到亞凱迪亞學區三位教育委員方玉龍（Fenton Eng）、張啟傑（Raymond Cheung）和吳雪妮（Shirley Yee）的背書。