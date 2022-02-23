車前大雪紛飛 車後陽光明媚 華男堵車3小時觀奇景

車前大雪紛飛，車後陽光明媚，華人高速公路堵車3小時觀奇景。（顧先生提供）

2月23日（周三）早上，一場冬季風暴 使南加州 陷入深度冰凍狀態，洛杉磯 一些地區更是罕見的大雪紛飛，促使當局暫時關閉穿過 Grapevine地區的5號高速公路。華人當天經過該路段，3小時的堵車過程中拍下奇景，車前大雪紛飛，車後卻是陽光明媚。

影音來源：顧先生提供／記者邵敏後製

顧先生23日一大早從洛杉磯開車前往舊金山，凌晨5時20分左右經過5號高速公路的Grapevine地區，他表示在那裡一直堵了三個多小時，並拍到一段奇景。從顧先生提供的視頻中可以看到，車前方大雪紛飛、視線模糊，而車後面卻是陽光明媚、藍天白雲，兩個對比強烈的場景在同個地方同時出現，甚為壯觀。

從視頻中還可以看到，前方堵車排著長長的隊伍，見不到盡頭，一些車輛正試圖離開。顧先生說，「因為下大雪不安全，前面高速路段被封掉了，很多車輛都在高速公路上倒車離開。」

據加州公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）稱，截至當天早上6時，司機在高速公路北行的138 號公路前被攔下。相關視頻顯示，很多司機正在不安全地倒車離開北行車道，並返回南行車道。 CHP表示，當時大概有3000輛汽車被困其中。

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上午8時多，顧先生也加入倒車駛離該路段的隊伍，從高速公路下來後，他在旁邊一條小路上行駛了一段路程，之後再重新上高速往舊金山方向開去。一路上大雪紛飛，顧先生表示來洛杉磯這麼多年，第一次看到路上面下這麼大的雪，而且離市區並不遠，「中間有一段路，我停車下來走了走，路面上積雪非常厚，大概有三四公分的厚度，說明短時間內降雪量非常大。」

相關視頻顯示，當天早上7時左右，洛杉磯部分道路上就開始下大雪。加州交通局和CHP的工作人員努力讓積雪的道路變得乾淨，以便車輛可以安全行駛。

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這次的寒潮是冬季風暴周二襲擊南加州地區帶來的結果。根據國家氣象局的數據，周三早上晚些時候，降雪量可能會降至1500呎，山區氣溫最高氣溫僅達到15到30度。當局警告說，極端寒冷會帶來危險的風寒，造成民眾體溫過低等風險。