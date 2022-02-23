騷擾演員卡戴珊的南加河濱瘋狂男粉絲被捕

河濱縣一名頻繁騷擾卡戴珊的瘋狂粉絲被拘捕，控多項重罪。(警方提供）

卡戴珊（Kim Kardashian）是美國影視演員、社交名人及模特。她在南加 內陸河濱縣馬修斯湖（Lake Mathews）一處住宅數月來頻繁遭到一名粉絲騷擾，即使申請禁制令也無法阻止。河濱縣警方近日將這名瘋狂粉絲拘捕，控多項重罪，並於23日過堂。

這名騷擾卡戴珊的粉絲是馬修斯湖當地居民，名叫卡斯坦扎（Nicholas Scott Costanza），26歲，多次自稱收到卡戴珊的邀請參加宅中派對，然後出現在卡戴珊住宅附近，甚至跑到室內拍照、塗鴉。他目前面臨多項重罪指控，包括跟蹤、入室盜竊、破壞物品，還有其它六項輕罪。目前被告關押在班寧市的一個拘押中心，不得保釋。縣高等法院記錄顯示，被告還有兩項非法侵入案件，正在調查中。

受害者稱，第一次遇到卡斯坦扎在2021年9月15日，當時被告在住宅外大聲呼叫，並說是應卡戴珊邀請參加派對，但隨後離開。三天後，被告再次返回，這次屋主外出度假。被告闖入住宅，拍下視頻，並發布到社交媒體，同時在屋內塗鴉，毀壞物品。

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河濱縣地檢署表示，2021年9月19日，屋主度假返回，發現被告在房間客廳裡，並表示是卡戴珊允許他進入房間。為避免進一步騷擾，屋主於2021年11月針對被告申請了五年禁制令，要求被告不許靠近住宅，但禁制令並未阻止卡斯坦扎繼續騷擾。

2022年初，屋主通過視頻監控發現被告切斷大門鎖。三天後，發現車道上有一張紙條，上面有被告簽名，寫著他是上帝，住宅是他的，並要求所有人搬離。同時還補充提醒，搬離後要將大門關好。

據一家娛樂新聞網站報導，卡斯坦扎發狂崇拜卡戴珊，曾寄給卡戴珊一個包裹，內有一枚訂婚戒指和一包緊急避孕藥。他還出現在卡戴珊的家中，告訴警衛要與卡戴珊外出約會。

該網站說「卡戴珊也聲稱卡斯坦扎在網上騷擾，在一些社交媒體上吹噓與卡戴珊訂婚，並炫耀虛假結婚證，還編造令人作嘔的故事」。

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