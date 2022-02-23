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新遠程電動巴士可解決洛杉磯捷運銀線通勤難題

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
新遠程電動巴士在捷運銀線將可直接往返洛市中心和聖彼渚。（韓珍妮辦公室）
新遠程電動巴士在捷運銀線將可直接往返洛市中心和聖彼渚。（韓珍妮辦公室）

洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）致力提升新型遠程電動巴士的應用，解決多年來依賴從聖彼渚（San Pedro）到洛市中心的捷運銀線（Silver Line）通勤者的困擾。

2020年，當銀線（也稱為 J 線）的電氣化計劃公佈時，大都會捷運局（Metro）工作人員表示，電動公交車的行程範圍有限，需要中途停車充電，迫使在洛杉磯市中心上車的乘客們，要在海港門（Harbour Gateway）中轉站下車，換乘一輛新巴士才能抵達去聖彼渚的旅程。

新的遠程電動巴士技術現在提供了解決方案。近日大都會捷運局運營委員會一致批准由韓珍妮提議，並由同僚蘇麗絲（Hilda Solis）、Holly Mitchell，以及英格伍（Inglewood）市長James Butts，和洛市議員 Mike Bonin共同撰寫的議案，並且指示捷運局提出擴大銀線零排放電動巴士的運行範圍。

韓珍妮說，「電動汽車技術進步如此之快，現在有了這些電動巴士，一次充電就可以載客往返聖彼渚至洛杉磯市中心。海港區居民希望銀線不僅是直接和可靠的，他們還希望是一條零排放線，不會導致他們數十年來遭遇的不健康的空氣污染。這些新巴士是我們一直在尋找的解決方案。」

捷運 洛杉磯 大都會

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