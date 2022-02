魔法滿屋來了 南加迪士尼樂園夜間遊行及煙火秀4‧22回歸

夜間燈光遊行Electrical Parade時隔多年,將攜上《魔法满屋 (Encanto)》及《可可夜總會 (Coco)》新片卡通人物,於4月22日有期限回歸。(迪士尼樂園)

迪士尼樂園 22日宣布受歡迎的夜間燈光遊行 (Electrical Parade)時隔多年,將攜上《魔法滿屋 (Encanto)》及《可可夜總會 (Coco)》新片卡通人物,於4月22日回歸,預計每晚上演兩場。迪士尼未明確指出Electrical Parade將回歸多久。另外,大家最愛的煙火秀及水舞秀,也將在4月22日回到迪士尼樂園。

根據迪士尼樂園,這次新加入Electrical Parade遊行,將包括魔法滿屋 (Encanto)、森林王子(The Jungle Book)、尋龍使者:拉雅(Raya and the Last Dragon)、阿拉丁(Aladdin)、可可夜總會(Coco)、花木蘭 (Mulan)、勇敢傳說(Brave)、公主與青蛙(The Princess and the Frog) 等卡通人物。夜間遊行活動將在迪士尼加州冒險樂園 (California Adventure) 園區登場。

迪士尼加州冒險樂園園區的World of Color水舞秀將在4月22日開始每晚上演;迪士尼樂園的煙火秀則在同日起的每周五至周日晚上登場。迪士尼樂園其他夜間活動項目也計畫陸續回歸。

另外,迪士尼樂園在上周宣布,米奇小鎮(Mickey's Toontown) 因重新整修,將在3月9日起暫時關閉,民眾可期待迪士尼第一項以米奇人物為主題的遊樂設施項目。米奇小鎮區計畫將在2023年重啟。