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魔法滿屋來了 南加迪士尼樂園夜間遊行及煙火秀4‧22回歸

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
夜間燈光遊行Electrical Parade時隔多年，將攜上《魔法满屋 (Encanto)》及《可可夜總會 (Coco)》新片卡通人物，於4月22日有期限回歸。(迪士尼樂園)
夜間燈光遊行Electrical Parade時隔多年，將攜上《魔法满屋 (Encanto)》及《可可夜總會 (Coco)》新片卡通人物，於4月22日有期限回歸。(迪士尼樂園)

迪士尼樂園22日宣布受歡迎的夜間燈光遊行（Electrical Parade）時隔多年，將攜上《魔法滿屋 (Encanto)》及《可可夜總會 (Coco)》新片卡通人物，於4月22日回歸，預計每晚上演兩場。迪士尼未明確指出Electrical Parade將回歸多久。另外，大家最愛的煙火秀及水舞秀，也將在4月22日回到迪士尼樂園。

根據迪士尼樂園，這次新加入Electrical Parade遊行，將包括魔法滿屋 (Encanto)、森林王子(The Jungle Book)、尋龍使者：拉雅(Raya and the Last Dragon)、阿拉丁(Aladdin)、可可夜總會(Coco)、花木蘭 (Mulan)、勇敢傳說(Brave)、公主與青蛙(The Princess and the Frog) 等卡通人物。夜間遊行活動將在迪士尼加州冒險樂園 (California Adventure) 園區登場。

迪士尼加州冒險樂園園區的World of Color水舞秀將在4月22日開始每晚上演；迪士尼樂園的煙火秀則在同日起的每周五至周日晚上登場。迪士尼樂園其他夜間活動項目也計畫陸續回歸。

另外，迪士尼樂園在上周宣布，米奇小鎮(Mickey's Toontown) 因重新整修，將在3月9日起暫時關閉，民眾可期待迪士尼第一項以米奇人物為主題的遊樂設施項目。米奇小鎮區計畫將在2023年重啟。

迪士尼 樂園 遊行

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