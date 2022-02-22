9個「2」象徵「愛不完」 2/22/2022 超多新人結婚

越裔Tony與華裔Leslie兩人五年前就已經訂婚，特地計畫在2022年2月22日有最多2的這一天結婚。(記者謝雨珊／攝影)

2022年2月22日，也是農曆正月22，又正好遇上周二，九個「2」的數字齊聚在同一天非常罕見，下一次再出現相同「2」的日子，就需要等200年以後，也就是2222年2月22日。由於數字「2」的諧音與「愛」相同，這一天象徵「愛不完」，愛意非常濃厚，不少華人特意選擇在這一天表達愛意；洛杉磯 縣阿罕布拉 市的「1 Hour Marriage」，就有超過80對新人選在當天登記結婚。

當天越裔Tony與華裔Leslie穿著正式捧著鮮花，在親友見證下完成結婚登記。其實兩人五年前就已經訂婚，但因Leslie認為「22」這個數字在粵語是「易易」，象徵了很多的好運，因此兩人特地等五年，計畫在2022年2月22日這個特殊的日子完成婚禮。

Leslie說，他們曾考慮去拉斯維加斯登記，但非常難找到有空位的單位；縣政府書記處也須提前一個月預約，且不見得拿到這一天。兩人為了順利在2月22日這天結婚，特地提前兩個月前預約，在阿罕布拉市的「1 Hour Marriage」登記結婚。

當天領證結婚的王先生和蘆女士，選擇這天結婚也是經過慎重考慮。對他們來說，2022年2月22日除了充滿愛意，這一天還有另一層特殊意義，原來2月22日還是王先生的生日。「2月22日是我的生日，結婚是我太太送給我最棒的禮物」，王先生表示，兩人大約一周前預定當天在「1 Hour Marriage」結婚。王先生是洛杉磯人，已經在工作；盧女士目前就讀南加州大學。兩人相識已經四年，打算等疫情 結束再補辦一個盛大婚禮。

阿罕布拉市的「1 Hour Marriage」當天吸引超過80對新人結婚。該登記處負責人也是洛杉磯縣政府結婚授權代理Linda Young表示，當天結婚的新人數量比情人節2月14日還多，今年情人節約有30對新人登記。由於預先登記在2月22日這一天結婚的人數爆滿，「1 Hour Marriage」特地請了六個牧師，協助新人證婚及登記結婚；多數人都是提前三周預約，「這是一個從來沒有過的日子，所以每個人都想要在這一天結婚。」

Linda的結婚登記處，疫情期間仍保持一周七天營業。由於南加州很多結婚登記處選擇在疫情期間關門，以致她的登記處業務非常繁忙，平均每天有十對新人領證，三個牧師輪流工作。Linda說，疫情期間很多新人都等了兩年了，很多新人都選擇先來登記，等疫情結束後再補辦婚禮。