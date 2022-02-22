超火系列電影「長津湖」觀影券免費送南加居民

2月24日、3月10日晚上7點在The Landmark影院 (10850 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064）放映「長津湖」及其續集電影「長津湖之水門橋」。（亞洲國際電影節提供）

亞洲國際電影 節（AWFF）為了迎接虎年，特別在洛杉磯 放映「長津湖 」系列電影，免費為民眾發放100張觀影券，意在將優秀的華語電影推向國際舞台，讓熱愛電影的各國友人共同欣賞優秀電影。

申請免費電影券的網址鏈接為：https://linktr.ee/asianworldff，座位有限，請盡早預定。

屆時將分別於2月24日、3月10日晚上7點在The Landmark影院 (10850 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064）放映「長津湖」，及其續集電影「長津湖之水門橋」。此次展映會由亞洲國際電影節攜手CMC Pictures（華人影業）共同主辦，Asia Society Southern California協辦。

「長津湖」以朝鮮戰爭期間的長津湖戰役為原型改編。由陳凱歌、徐克、林超賢執導，吳京、易烊千璽主演，該電影自2021新年上映後，在中國內地票房累計56.95億，成為中國電影票房最高的電影，刷新了三十余項中國影史紀錄。「長津湖」在美國、加拿大、英國等國家上映後，也獲得一致好評，觀影人數超過一億。

而「長津湖」的續集「長津湖之水門橋」在今年春節檔上映，該電影使用了「長津湖」的原班人馬，但故事情節更加完整，畫面更加的精致和震撼。2月11日，北美、澳洲等國家同步上映了「長津湖之水門橋」，累計收獲了超30億人民幣票房。

亞洲國際電影節於2015年創立美國洛杉磯，旨在將優秀的亞洲電影作品展現給國際主流電影圈。在過去7年，已有包括中國、日本、韓國等50多個亞洲國家參與亞洲國際電影節，同時已經展映了超過90部參選了奧斯卡最佳外語片獎的電影以及超過70部參選金球獎最佳外語片獎的作品。