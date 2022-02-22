我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／中國小夥闖蕩紐約音樂圈 古典作曲界甘苦談

「俄國是侵略者」 拜登宣布第一波金融制裁

超火系列電影「長津湖」觀影券免費送南加居民

洛杉磯訊
2月24日、3月10日晚上7點在The Landmark影院 (10850 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064）放映「長津湖」及其續集電影「長津湖之水門橋」。（亞洲國際電影節提供）
2月24日、3月10日晚上7點在The Landmark影院 (10850 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064）放映「長津湖」及其續集電影「長津湖之水門橋」。（亞洲國際電影節提供）

亞洲國際電影節（AWFF）為了迎接虎年，特別在洛杉磯放映「長津湖」系列電影，免費為民眾發放100張觀影券，意在將優秀的華語電影推向國際舞台，讓熱愛電影的各國友人共同欣賞優秀電影。

申請免費電影券的網址鏈接為：https://linktr.ee/asianworldff，座位有限，請盡早預定。

屆時將分別於2月24日、3月10日晚上7點在The Landmark影院 (10850 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064）放映「長津湖」，及其續集電影「長津湖之水門橋」。此次展映會由亞洲國際電影節攜手CMC Pictures（華人影業）共同主辦，Asia Society Southern California協辦。

「長津湖」以朝鮮戰爭期間的長津湖戰役為原型改編。由陳凱歌、徐克、林超賢執導，吳京、易烊千璽主演，該電影自2021新年上映後，在中國內地票房累計56.95億，成為中國電影票房最高的電影，刷新了三十余項中國影史紀錄。「長津湖」在美國、加拿大、英國等國家上映後，也獲得一致好評，觀影人數超過一億。

而「長津湖」的續集「長津湖之水門橋」在今年春節檔上映，該電影使用了「長津湖」的原班人馬，但故事情節更加完整，畫面更加的精致和震撼。2月11日，北美、澳洲等國家同步上映了「長津湖之水門橋」，累計收獲了超30億人民幣票房。

亞洲國際電影節於2015年創立美國洛杉磯，旨在將優秀的亞洲電影作品展現給國際主流電影圈。在過去7年，已有包括中國、日本、韓國等50多個亞洲國家參與亞洲國際電影節，同時已經展映了超過90部參選了奧斯卡最佳外語片獎的電影以及超過70部參選金球獎最佳外語片獎的作品。

2月24日、3月10日晚上7點在The Landmark影院 (10850 W ...
2月24日、3月10日晚上7點在The Landmark影院 (10850 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064）放映「長津湖」及其續集電影「長津湖之水門橋」。（亞洲國際電影節提供）

電影 長津湖 洛杉磯

上一則

陳屍南加橙縣海灘的華裔男女 經查是母子關係

延伸閱讀

杜汶澤證實拿到台灣身分證 讚2名女性「全台最辣」

杜汶澤證實拿到台灣身分證 讚2名女性「全台最辣」
43歲海清演「隱入塵煙」 親媽都嫌老 電影還突撤檔

43歲海清演「隱入塵煙」 親媽都嫌老 電影還突撤檔
李政宰、Snoop Dogg都入鏡 GUCCI形象廣告族群大融合

李政宰、Snoop Dogg都入鏡 GUCCI形象廣告族群大融合
20萬元投資「長津湖」回報百萬元? 多人被騙血本無歸

20萬元投資「長津湖」回報百萬元? 多人被騙血本無歸
王晶悼念恩師楚原：比李小龍更加「be water」

王晶悼念恩師楚原：比李小龍更加「be water」
「春光乍洩」梁朝偉經典一哭…全是為了張國榮心碎

「春光乍洩」梁朝偉經典一哭…全是為了張國榮心碎

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
2月20日亞凱迪亞大華超市最便宜的白殼大號雞蛋，一打2.79元。（記者邵敏／攝影）

南加雞蛋價格飆升 有些超市限購 但還會續漲 原因在此

2022-02-20 20:11

超人氣

更多 >
baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」