加州作物授粉的蜂箱被盜案 讓蜂農損失數十萬元

加州杏仁業者近來蜂箱被盜，損失數十萬元。（FOX）

據福斯新聞（FOX）報導，眼下正值杏花開放時節，數周以來，全美各地的蜂農用卡車載運數十億隻蜜蜂來到加州 ，將這些蜜蜂租給當地生產杏仁業者，提供作物授粉。但蜂箱盜竊頻繁發生，讓蜂農損失數十萬元。

為了防止蜂箱被盜，蜂農不得不使用GPS跟蹤設備，以及監控攝像等防盜技術來避免蜜蜂被盜。除了加州，全美其它地方也發生蜂箱盜竊案件，最近在賓州 一家副食連鎖店花園，有三個蜂箱大約六萬隻蜜蜂被盜。不過加州正值杏樹授粉季節，所以類似案件更大規模的在當地發生。

過去幾周，據報告有1036個價值數十萬元的蜂箱在加州果園被盜，最嚴重的一起案件發生在蒙多西諾縣（Mendocino County），當地田野上384個蜂箱被盜。養蜂人協會懸賞1萬元提供嫌犯線索，希望盡快捉拿竊盜。不久一位匿名舉報者提供線索，協助警方在距離55英里遠的一家農戶，找到被盜大部分蜂箱，一名嫌犯被捕。執法人員還發現了用於盛裝蜂箱的框架，屬於一名在一年前被盜蜂箱的蜂農，斷定嫌犯有盜竊前科。

受害蜂農表示，養蜂場因此無法持續運營，業者不得不安裝GPS追蹤設備，附近安裝攝像頭，用於防治盜竊。隨著杏花盛開臨近，蜂巢顯得愈來愈重要，為防盜賊，業者還在夜間果園內開車巡邏。盜竊經常在夜間發生，深夜果園內無人，蜜蜂也返回蜂巢中休息。竊賊也多是養蜂人或熟悉如何運輸的行家。

現在蜜蜂供應緊張，授粉費飆升，20年前租用每個蜂箱不到50元，現在租金 漲至230元。在過去20年中，隨著有益人類健康的堅果流行，加州已成為世界上最大杏仁產地，因此對蜜蜂需求持續上升。用於杏仁種植的土地數量也擴大超過一倍，估計現在至130萬畝。