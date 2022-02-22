我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／烏克蘭危機升溫 拜登對全國發表演說

普亭要求批准對外用兵 俄國上議院表決通過 全員贊成

加州作物授粉的蜂箱被盜案 讓蜂農損失數十萬元

洛杉磯訊
加州杏仁業者近來蜂箱被盜，損失數十萬元。（FOX）
加州杏仁業者近來蜂箱被盜，損失數十萬元。（FOX）

據福斯新聞（FOX）報導，眼下正值杏花開放時節，數周以來，全美各地的蜂農用卡車載運數十億隻蜜蜂來到加州，將這些蜜蜂租給當地生產杏仁業者，提供作物授粉。但蜂箱盜竊頻繁發生，讓蜂農損失數十萬元。

為了防止蜂箱被盜，蜂農不得不使用GPS跟蹤設備，以及監控攝像等防盜技術來避免蜜蜂被盜。除了加州，全美其它地方也發生蜂箱盜竊案件，最近在賓州一家副食連鎖店花園，有三個蜂箱大約六萬隻蜜蜂被盜。不過加州正值杏樹授粉季節，所以類似案件更大規模的在當地發生。

過去幾周，據報告有1036個價值數十萬元的蜂箱在加州果園被盜，最嚴重的一起案件發生在蒙多西諾縣（Mendocino County），當地田野上384個蜂箱被盜。養蜂人協會懸賞1萬元提供嫌犯線索，希望盡快捉拿竊盜。不久一位匿名舉報者提供線索，協助警方在距離55英里遠的一家農戶，找到被盜大部分蜂箱，一名嫌犯被捕。執法人員還發現了用於盛裝蜂箱的框架，屬於一名在一年前被盜蜂箱的蜂農，斷定嫌犯有盜竊前科。

受害蜂農表示，養蜂場因此無法持續運營，業者不得不安裝GPS追蹤設備，附近安裝攝像頭，用於防治盜竊。隨著杏花盛開臨近，蜂巢顯得愈來愈重要，為防盜賊，業者還在夜間果園內開車巡邏。盜竊經常在夜間發生，深夜果園內無人，蜜蜂也返回蜂巢中休息。竊賊也多是養蜂人或熟悉如何運輸的行家。

現在蜜蜂供應緊張，授粉費飆升，20年前租用每個蜂箱不到50元，現在租金漲至230元。在過去20年中，隨著有益人類健康的堅果流行，加州已成為世界上最大杏仁產地，因此對蜜蜂需求持續上升。用於杏仁種植的土地數量也擴大超過一倍，估計現在至130萬畝。

加州 租金 賓州

上一則

UCLA心理研究所徵詢轉移性癌症華裔病友調查

下一則

世界整點快訊╱不想同時對付俄中？華府首「反對」台獨

延伸閱讀

法拉盛入室盜竊1個月連7起 財損逾12萬

法拉盛入室盜竊1個月連7起 財損逾12萬
全美租金漲幅最高6城市 南加占3個

全美租金漲幅最高6城市 南加占3個
加州恢復新冠帶薪病假 1/4勞工沒份

加州恢復新冠帶薪病假 1/4勞工沒份
遠程辦公友好地區 華府都會全美第2 與舊金山並列

遠程辦公友好地區 華府都會全美第2 與舊金山並列
用性侵受害者DNA查案 金山警方惹議

用性侵受害者DNA查案 金山警方惹議
對遠程辦公最友善 兩個城市並列全美第2

對遠程辦公最友善 兩個城市並列全美第2

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
2月20日亞凱迪亞大華超市最便宜的白殼大號雞蛋，一打2.79元。（記者邵敏／攝影）

南加雞蛋價格飆升 有些超市限購 但還會續漲 原因在此

2022-02-20 20:11

超人氣

更多 >
baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中