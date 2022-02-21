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雷根女兒和華人分享照顧失智父親的經驗　並提供建議

記者王若然／洛杉磯報導
第二行左一為佩蒂·戴維斯(Patti Davis)，左二為主持人劉綺君，最下面為「樂活50+」執行長暨創辦人李兆平（Amanda Lee）。
第二行左一為佩蒂·戴維斯(Patti Davis)，左二為主持人劉綺君，最下面為「樂活50+」執行長暨創辦人李兆平（Amanda Lee）。

失智症近年來受到社會越來越多的關注，如何照顧失智症家人成為一大話題。前總統雷根(Ronald Reagan)的女兒、作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)21日做客「樂活50+」，講述她照顧失智父親的心路歷程，並為同樣需要照顧失智家人的民眾提供建議。

1994年，美國第40任總統雷根在卸下總統職務五年後，以一封親筆信宣布，他確診為阿茲海默症(Alzheimer's)患者。歷經十年與疾病纏鬥，雷根於2004年因肺炎病逝。他的女兒戴維斯之後以日記的方式，記錄了照顧父親的生活點滴，並通過建立互助組、演說等方式宣講失智症的相關知識。她近期出版的新書「漂浮在深淵」(Floating in the Deep End) 就講述了父親與阿茲海默症鬥爭的故事，並為讀者提供實用的看護知識。

戴維斯在訪談中講述了作為失智症病人看護人的經驗。她說，首先要敢於向外界承認所愛之人患有失智症。其實要「面子」存在於各個族裔和文化中，有些家庭礙於面子不願透露家中有失智症病人的事實。但是有問題就是有問題，外人都看得出。與其遮遮掩掩讓他人猜疑，倒不如公之於眾。

戴維斯講述了在她在書中寫到的一個關於父親有趣的故事。她說，一天與父親在外面散步，一隻狗衝著他們叫，結果父親也開始衝著狗叫。戴維斯說，這個老人已經將患阿茲海默症的事告訴了全世界，他這樣的行為反而不叫做異常，沒有人會對他指指點點。

除了公開、坦白，戴維斯認為看護人還需要做好長遠的看護計畫，並且做好最壞的打算。她說，計畫中不能以失智症病人病情不會惡化為前提，否則事情會向著不好的一面發展，而看護人又對此毫無準備。

對於雷根最後十年的生活狀態，戴維斯說，她認為父親的靈魂並沒有患上阿茲海默症。民眾普遍對失智症病人的誤解是認為他們很可憐，其實他們的內心是處在另一個世界，在那個世界中，他們也許是開心的，因此不能以旁人的心態來體會他們的心境。

戴維斯的書中以失智症看護人的角度為讀者提供大量建議。她說，看護人要認識到看護時期是段艱辛的日子，但這只是人生中的一段時期，日子還會恢復正常的。看護人也需要休息，平時可以出去與朋友相聚、吃飯，這都是正常的，不需要有任何愧疚。此外，在壓力大時，一定要尋求他人幫助，參加互助組，不但可以排解壓力，還可以學到經驗。

當天訪問由華裔翻譯家、也是長期照顧失智母親的劉綺君(Lily Liu)主持，這是非營利「樂活50+」陸續主辦的系列失智症關懷講座第一場，當天正值總統日，別具意義。「樂活50+」未來還有更多關於失智症的講座，時間和參與方式可到其網站查詢：www.happy50plus.org。

「樂活50加」是一個以社會關懷為主旨的免費會員組織，透過各類線上和實體的活動，為南加州50歲以上長期未獲得充足服務的華裔及亞太裔長者提供各項幫助。

雷根總統(左)和他的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)。（主辦...
雷根總統(左)和他的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)。（主辦單位提供）

失智 阿茲海默症 華裔

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