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為何華人社會對鐵鍊女關注高於谷愛凌 南加華人這麼說

記者啟鉻／洛杉磯報導
徐州八孩母親被困鎖，在海內外都引起廣大關注。（網路截圖）
徐州八孩母親被困鎖，在海內外都引起廣大關注。（網路截圖）

北京冬奧會已經落下帷幕。南加部分華人說，在冬奧會期間人們關注兩個熱點：出生美國代表中國隊參賽勇奪雙金一銀的谷愛凌，中國徐州戴鎖鏈的八個孩子母親「鎖鏈女」，且從關注度來看，人們似更關注鎖鏈女。對此，華裔指出，這是因為人們更希望暸解鐵鍊女事件的來龍去脈，以及經由部分媒體炒作，令鐵鍊女受關注度更高；希望中國政府從法制角度處理鐵鍊女事件，勿要以此全面抹殺中國崛起的形象。

北京聯誼會榮譽會長曹琳表示，她更關注鐵鍊女事件，這是在中國底層非常嚴重的問題。先前也曾多次聽過類似在中國發生的拐賣事件，過程非常淒慘，令人無法接受。中國政府應該予以重視，並及時解決人口拐賣問題。對於谷愛凌加入中國國籍參加冬奧會，僑界人士也在議論中國是否將承認雙重國籍提上議事日程。

時事評論專家劉青指出，人們往往對負面事件更有探究興趣，所以代表冬奧會期間正能量的谷愛凌雖然很吸睛，但人們對鐵鍊女事件更想暸解來龍去脈。中國社會發展到今天，還會出現鐵鍊女事件，令人震驚，應該引起關注和思考，政府也不應採取「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的處理方式。

美國洛杉磯華文作家協會監事長北奧表示，媒體、輿論更應關注弱勢群體，谷愛凌雖然很優秀為整個中國、華人爭光，但「錦上添花」，永遠不如「雪中送炭」。如果鐵鍊女沒有人同情的話，一定會引起更多人關注，這是人的本能。21世紀發展到現代社會，鐵鍊女事件是一個鮮明的對比。中國現在發展到這麼強大，在唱著冬奧會凱歌的時候，是絕對不應允許鐵鍊女事件發生的。

北嶺州大工程與計算機科學學院副院長賈旭東教授指出，要相信中國制度，違法行為一定要法律制裁。鐵鍊女事件，是不能容忍的社會醜惡現象，任何國家發生類似事件，也都會依法處理。

美國大洛杉磯華人華僑論壇主席溫貴芃則認為，在冬奧會期間曝光的中國徐州鐵鍊女事件，實際上應該作為一個犯罪案件來處理，而不要成為對國家公權力的指控。現在江蘇省政府已經組成調查組，全面調查處理此事，可以通過合適的行政司法途徑，處理這件事。實際上，在世界其它地方，也都有各種醜惡現象發生。不希望人們在冬奧會成功舉辦歡呼時，部分人利用鐵鍊女事件，拉低人們的喜悅熱情。

谷愛凌 華人 北京冬奧

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