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南加愛迪生電力公司為合資格者提供疫情電費欠費補助

洛杉磯訊
南加愛迪生電力公司為合資格者提供疫情電費欠費補助。
南加愛迪生電力公司為合資格者提供疫情電費欠費補助。

南加愛迪生電力公司（Southern California Edison，以下間稱SCE ）將發放 2.05 億元救濟金，用於資助在 2020 年 3 月至 2021 年 6 月 15 日新冠疫情期間出現欠費的客戶。約有 26萬個符合資格的 SCE 住宅客戶（包括社區選擇聯合購電客戶）將獲得一次性帳單抵扣額，部分可減免 2 月或 3 月帳單欠費，客戶無需採取行動。

向客戶發放的資金來自於加州欠費支付計畫 (CAPP) 給 SCE 的撥款，該計畫將提供約 10 億美元聯邦撥款（依據 2021 年美國救援計劃法案），用於電費欠費補助。該計畫由加州社區服務與發展部 (CSD) 管理。

在 CSD 指定的新冠疫情帳單減免期內發生欠費，不管是全部或部分，且逾期超過 60 天的 SCE 客戶，將獲得欠費減免補助。每個客戶的帳單抵扣額不相同，主要依照 CSD 的指示。

SCE 客戶服務高級副總裁 Lisa D. Cagnolatti 表示，「我們很高興能為難以支付電費帳單的 SCE 客戶提供此項援助」。疫情期間，很多客戶和社區有困難。無論他們是需要短期還是長期的援助，SCE 都能透過多項計畫和服務施以援手。

自 9 月 30 日起，依據 SCE 疫情欠費減免補助計畫，欠費逾期超過 60 天的住宅客戶自動改為 24 個月分期付款，以便在更長的時間內補繳欠費。

除了 CAPP 資助的欠費減免，和 SCE 疫情欠費減免補助計畫之外，SCE客戶還可透過多種途徑獲得帳單補助。其他援助方案包括：收入資格限定計畫，即加州能源優惠 (CARE) 和家庭電費補助 (FERA)，分別提供 30% 和 18% 的每月電費折扣。為符合收入資格的客戶提供一次性補貼（最高 100 元），全電力住宅用戶限額為 200 元（能源補助基金）。為需要使用電氣醫療設備或設備符合條件的客戶提供援助（醫療用電補助配給）。

符合收入資格的客戶可享最高 8000 元的欠費減免（欠費管理計畫）。針對授權第三方供應商提供的節能產品和服務，向商業客戶給予退款和獎勵，包括為商業和工業照明升級、餐飲以及暖通空調設備等提供折扣。簡單易用的工具，近乎即時追蹤用電量，並在用量接近客戶預先選定的支出目標時發出通知（預算助手）。符合資格的客戶可選擇以每月等額付款的方式支付年度電費（預算帳單計劃）。應要求為符合資格的客戶提供 12 個月付款安排和最長 30 天付款延期。

獲得 CAPP 資助的客戶會收到 SCE 透過美國郵政寄出的通知書，也會在帳單明細表上列印一條訊息，指明付款已經打入帳戶。

有關 SCE 疫情欠費減免和SCE 付款援助方案的更多資訊，可瀏覽 sce.com/findsupport。有關 CAPP 的更多資訊，可瀏覽 csd.ca.gov/Pages/CAPP.aspx。

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