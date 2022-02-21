皮克斯新動畫電影Turning Red　華裔執導3月上映

《青春養成記》由華裔導演石之予編劇和執導。(會議截圖)

皮克斯原創動畫電影 《青春養成記 (Turning Red) 》將於3月11日在迪士尼 的串流影音平台Disney+獨家上線。故事主要講述一位正值青春期的13歲女孩Mei，當她感到過於緊張或激動時，就會變身為一隻巨大紅色熊貓。該動畫由曾獲得奧斯卡最佳動畫短片獎的加拿大華裔女導演石之予 ( Domee Shi ) 擔綱執導並參與編劇。

石之予接受本報訪問指出，劇情多是源自少時在多倫多成長的經歷。重點是呼籲正值青春期的青少年，不要畏懼身體、關係、情緒上等各方面產生的改變，因為這些都是人生的必經階段。

《青春養成記》片中充滿了中華元素，包括中國城場景、供奉祖先的寺廟、紅色熊貓、及華人 家庭的價值觀等，這些都是石之予對家鄉多倫所擁有的獨家回憶。石之予表示，電影中的女主角Mei，在華人媽媽的愛與教育中長大，這是她少時與母親相處過程的寫照。

2歲隨著父母從中國移民至加拿大，石之予說，自己是獨生女，小時候因爸爸總是在外工作，因此與媽媽非常親密，做甚麼事情都在一起。直到某天，石之予在青少年時期開始喜歡上男團，跟朋友相處的時間開始變多，自然而然與媽媽的關係開始疏離，兩人之間的愛也變得不一樣。這種「想長大同時又不想辜負父母」的心理掙扎，是當時石之予在少時非常難以忘記的一段時光。她強調，幾乎每人都會經歷這段尷尬時期，但這些變化是很正常的，「沒有關係」。片中女孩變身為巨型熊貓就是象徵著Mei在心中掙扎的縮影。

《青春養成記》華裔美術總監劉碧青 (Rona Liu) 在設計這部片的場景也下了很多功夫。劉碧青表示，這部片場景設在2002年的青少年所見所聞，包括當時的當紅男團在多倫多中國城的街景景象，學生流行的飾品與服裝像是貼紙耳環等，主要是想還原青少年學生處在的一個環境。劉碧青在設計Mei家的寺廟前也做過很多功課，這間寺廟就是一般家庭供奉祖先的廟，並沒有任何信仰，象徵著華人以和為貴及重視家庭的重要。

《青春養成記》由石之予編劇和執導，姜晉安( Rosalie Chiang ) 和吳珊卓(Sandra Oh) 擔任主要配音員，原本鎖定3月11日在院線上映，但迪士尼影業臨時宣佈取消院線的發行計劃，改為只在Disney+上架。《青春養成記》成為繼《靈魂急轉彎》（Soul）、《路卡的夏天》（Luca）之後，第三部直上串流的皮克斯電影。