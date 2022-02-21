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同名女子被洛市警方誤抓關押2周 現擬提告

戴啟銘
南加女子被洛市警方錯誤拘押兩周，將提法律訴訟。（KTLA）
南加女子被洛市警方錯誤拘押兩周，將提法律訴訟。（KTLA）

【洛杉磯訊】洛杉磯市警方日前在將一名女性嫌犯拘捕，並關押近兩周之後，近日遭關押女子聲稱，警方認錯人，要控告警方。

據KTLA5報導，遭拘捕的女子是法波（Bethany Farber），於2021年4月間被警方在洛杉磯國際機場LAX）拘捕。她表示，警方要拘捕的那個人，與她的名字相同，是認錯人了，她不是嫌犯。她描述這次遭拘捕是「絕對恐怖」（absolutely terrifying ）的經歷。

她說，案發時她準備去墨西哥探訪她的弟弟和教女，但LAX聯邦運輸管理局（TSA ）執法人員根據德州對一名叫Bethany Farber的拘捕令，將她關押。她說，她從來沒有到過德州。由於她被禁止保釋，被洛市警方關押了13天。監獄記錄顯示，她於2021年4月28日獲釋。

在法波被關押期間，她的祖母罹患中風，她的家人將原因歸咎於法波被拘捕帶來的壓力。數天後，她的祖母就過世了。

法波和律師Rodney Diggs於上周二擬對警方提告，並計畫在洛市警局總部前舉辦記者會，要求警方作出解釋。原告律師說，由於洛市警方未認真檢查當事人駕照、出生日期及社安號，甚至未查對登記時的照片，導致錯誤拘捕。大家可以看到原告與警方要拘捕的人無任何關聯，也沒有相像之處。

洛市警局對這起尚未進入司法程序的投訴，表示不做任何評論。

洛杉磯國際機場 德州 LAX

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