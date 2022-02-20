大專校友會園藝講座 種果樹時嫁接、保溫、補水等重要

南加州中國大專院校聯合校友會舉辦春季園藝講座。（記者啟鉻截圖）

南加 州中國大專院校聯合校友會20日舉辦線上「春季園藝講座」，邀請三位園藝講師曾繁文、于國慶、許希聖擔任主講嘉賓。臉書園藝綠手指版主于國慶指出，在果樹種植時，嫁接、保溫、補水、修剪、防止蟲類破壞都很重要。

洛僑中心主任陳敏永致詞時說，疫情 催生線上活動頻繁，相信疫情結束後，也會持續這種交流方式，無論在世界哪個地方都可參與。南加州 中國大專院校聯合校友會會長陳啟志及多位校友會前負責人也分別致辭。

曾繁文是南加園藝達人，有多年種植蔬果經驗。他介紹如何利用自家庭院有限空間，種植家常蔬菜。他說，製作種植苗床材料在家得寶連鎖商店（Home Depot）就可買到。普通家庭常用的蔥、韭菜、番茄、菠菜、地瓜葉都可種植，也可獲得瓠瓜、白玉苦瓜、栗子南瓜的瓜子，通過保溫催芽瓜苗，在庭院種植。只要感興趣，每個人都會通過種植，獲取常年蔬菜，用於家庭日常使用。他說，要想獲得健康，除了曬太陽、呼吸新鮮空氣、經常運動、保持好心情，就是吃到有營養的蔬果。

于國慶是臉書園藝綠手指版主，參與者來自各地有數千人。主講果樹種植，在他居住庭院中有百餘棵果樹，是他作為園藝達人的秘密花園。其中有很多果樹是他利用嫁接技術獲得，比如可以結五種不同李子的李子樹，其它果樹還有百香果、台灣黑桑椹、巨人水蜜桃、芭樂、蓮霧等。他的家由於地處南加橙縣，良好的地理條件，在美國很多地方不容易存活的蓮霧樹，在他庭院中得以生長完好，果實累累。他說在果樹種植時，嫁接、保溫、補水、修剪、防止蟲類破壞都很重要。

被眾多園藝愛好者稱為「花哥」的許希聖，愛好廣泛，不僅是園藝達人，也是南加州台大舞龍隊教練，還是一位業餘舞者，時常在鑽石吧、東谷市及線上開辦園藝講座。他說，從事園藝種植十餘年，沒有用過化學農藥，他鼓勵大家利用有機方法種植。在他庭院種植蔬果多樣，包括大白菜、包心菜、A菜、茼蒿、花椰菜。他家裡還有兩棵多年生長荔枝樹，果實多時有近600粒。他也採用嫁接方法培育果樹，也願意與大家分享。

為推廣蔬果栽培，許希聖在自家院落發起「百果園農夫市場」，下次舉辦時間是3月4日至6日，上午9時至午間，地址：1610 Elwood Street, Pomona, CA 91768。