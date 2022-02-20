百年前珠峰探險攝影展亮相寶爾博物館 意義非凡

1924 年，珠穆朗瑪峰探險隊在營地 （©英國皇家地理學會，寶爾博物館提供）

動人心魄的經典階段特展，英國皇家 地理學會百年前珠峰探險攝影展「珠峰探險：攀登榮耀巔峰」， 將於2月12日至8月28日亮相寶爾博物館 。本次展覽特別邀請到韋德·戴維斯(Wade Davis)作為嘉賓策展人共同策劃此展。韋德是探險界名人，曾是美國國家地理學會(National Geographic Society)八位常駐探險家之一，集人類學家、作家、攝影師、電影製片人與一身。

「珠峰探險：攀登榮耀巔峰」，是寶爾博物館與英國皇家地理學會(Royal Geographical Society (with IBG), Londo)再度合作的最新展覽。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝女士說：寶爾博物館非常榮幸能再次與英國皇家地理學會合作，共同舉辦這次難得一見、意義非凡的階段特展。2021年是人類首次攀登珠峰一百週年，亦是新冠病毒再次升級的一年。2022年新年伊始之際，寶爾博物館期望這個展覽能鼓舞民眾振作精神、積極抗疫。為了回饋社會，寶爾博物館董事會特別將這次展覽更改為普通門票的展覽，豐富民眾在後疫情時期的文化生活。

寶爾博物館地址：2002 North Main Street，Santa Ana, CA 92706。