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南加執法直升機新港灘墜毀 警察1死1傷

記者邵敏／綜合報導
橙縣新港灘2月19日晚上，一架執法直升飛機在海面上墜毀，警察一死一傷。（KTLA5）
橙縣新港灘2月19日晚上，一架執法直升飛機在海面上墜毀，警察一死一傷。（KTLA5）

南加橙縣新港灘（Newport Beach）2月19日（周六）晚上，一架執法直升飛機在海面上墜毀，造成一名警察死亡，另一名警察傷勢嚴重情況危急。據悉，失事飛機屬於杭廷頓灘市(Huntington Beach)警察局，20日南加各地的執法機構都向杭廷頓灘警方表示哀悼。目前還不清楚失事時是誰駕駛這架直升機，或者是什麼原因導致其墜毀。

目前國家交通安全委員會和橙縣警局重大意外重建小組，正在調查這起事故。

事故發生在19日下午6時30分左右，兩名機組人員當時都被送往創傷中心搶救。據新港灘警局發言人Heather Rangel稱，這架直升機在West Balboa Boulevard和第 18 街附近墜毀。

在附近燒烤的目擊者Joseph Thore見證了墜機事故，「我看到飛機當時遇到麻煩，它失去控制，有點螺旋式上升。」事故現場附近居民家的監控視頻顯示，事發時直升機一直在旋轉並失去高度，Sky5的航拍鏡頭顯示直升機被淹沒在離海岸幾碼遠的水中。

失事飛機屬於杭廷頓灘市警察局，局長 Eric Parra 在周六晚的新聞發布會上證實，一名警員受傷後情況危急，另一名警官Nicholas Vella在墜機事故中受傷死亡。Parra說，Vella在該部門工作了14年，「這對所有人來說都是一個艱難的夜晚，在我們為這名警官及他的家人悲傷時，請求你們的祈禱和支持。」該部門在推特上補充道，Vella警官留下了妻子和女兒，他一直以為杭廷頓灘社區服務感到驕傲。

杭廷頓灘市長 Barbara Delgleize 稱這一事件「令人心碎，失去一名警官對所有人打擊都很大，這起悲慘的事故提醒人們，警察每天都在為保護社區平安投入到危險之中。」

同一天早些時候，另一架直升機在佛羅里達州的邁阿密海灘（Miami Beach）墜毀。

一名警察目前情況危急，另一名警官Nicholas Vella在墜機事故中受傷死亡...
一名警察目前情況危急，另一名警官Nicholas Vella在墜機事故中受傷死亡。（KTLA5）
19日下午6時30分左右，直升機在West Balboa Boulevard和第...
19日下午6時30分左右，直升機在West Balboa Boulevard和第 18 街附近墜毀。（KTLA5）

警察 南加 橙縣

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