核桃嘉年華官民同樂 載歌載舞奔向安康

核桃華人協會表演排舞。（記者楊青／攝影）

核桃 市19日舉辦盛大嘉年華，華洋民眾共慶農曆新年。下午三小時慶會熱鬧紛呈，慶祝會場以市政廳正門懸挂的巨幅中式手繪「梅花迎春」作爲主題，大紅鞭炮、福字春聯以及象徵風調雨順、五穀豐登的金橙金桔將會場裝扮得喜氣洋洋，不少華洋民眾特別穿上了傳統中式節慶服裝年味倍增。

市長秦振國、副市長伍立倫、市議員Nancy Tragarz、Linda Freedman以及剛剛上任不久的市府經理Tom Weiner一一登臺向民眾拜年，送上新年美好祝願。國會眾議員金映玉、加州 參議員紐曼和洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲辦公室也派出代表，向核桃市送來新年賀詞。

今年也是核桃市疫情爆發後首次舉辦面對面的農曆新年大型慶會，市長秦振國感謝全體市府員工和核桃市居民的團結合作，平安渡過兩年的疫期，他期望核桃市虎年虎虎生威，市運昌隆，百姓安康幸福。

包括核桃華人 協會、核桃高中以及一些商家都在現場擺攤並提供吃喝玩樂，孩童遊樂場中有射箭、投球、夾彈珠糖果、手工摺紙和生肖畫像等，贊助商還在現場提供春捲、幸運餅乾等免費品嘗，現場還為民眾免費提供了大批防疫清潔用品。

作爲每次農曆新年慶會的表演主力軍，核桃華人協會當天表演了排舞，14名舞者登場，將他們數年勤學苦練的舞蹈功力展現給民眾，獲得台下熱烈掌聲。

當天嘉年華的另一個熱點是許願樹，男女老少紛紛將自己的新年願望挂上樹梢，期盼新的一年好上加好。