美國三州養殖場爆禽流感 雞蛋雞肉恐漲價

三州雞類養殖場發現了禽流感病毒，若有太多雞染疫，供應量受影響，將導致雞蛋和火雞肉價格飆漲。(Pexels)

印第安納州Dubois縣的一家火雞養殖場本月初爆發禽流感 病毒，為阻止病毒傳播，2萬9000隻火雞被殺。美國農業部 (USDA) 上周在維州(Virginia) Fauquier縣的雞養殖場，也找到相同的禽流感病毒，染疫雞群也被滅殺。根據外媒報導，目前已有三州的雞類養殖場發現了禽流感病毒。

農業部警告大眾有禽流感可能在擴散，未及時發現很可能造成眾多禽類死亡，供應量受影響，導致雞蛋 和火雞肉價格飆漲，影響到民眾日常生活開銷。根據勞工局數據顯示，2022年1月的食品價格跟去年同期比，已經上漲了7%。相信沒有人願意雞蛋再漲價。

事實上，美國是在2015年爆發的一次禽流感疫情得到了教訓。當時有15州的雞類養殖場都受病毒侵略，為了防止病毒繼續傳播，愛荷華（Iowa）一間養殖場狠心撲殺3300萬隻產蛋雞、明尼蘇達(Minnesota) 當時也滅殺了900萬隻禽鳥類。當時雞蛋及雞肉供應出現問題，雞蛋價格曾一度飆漲61%，雞肉及火雞肉也曾一度飆升75%，且連續數個月。

農業部也說，在美國未發現人類感染禽流感病毒的病例，表示未構成直接的公共衛生問題。況且鳥類傳染給人類的傳染率低，這波禽流感病毒不至於引發人類流感。