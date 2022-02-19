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洛縣汽油價持續飆漲 16天創14次歷史新高

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣汽油價格過去16天連創14次新紀錄，洛杉磯市中心離華埠最近的加油站所有等級的油價均已超過每加侖6.20元。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣汽油價格過去16天連創14次新紀錄，洛杉磯市中心離華埠最近的加油站所有等級的油價均已超過每加侖6.20元。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣汽油價格繼續飆漲，過去16天來連創14次新記錄，洛杉磯市中心離華埠最近的加油站所有等級的油價均已超過每加侖6.20元，百姓深感切膚之痛。

本周末，洛縣的平均汽油價格為每加侖4.784元，在過去16天中第14度刷新油價。據美國汽車俱樂部（AAA）和全國油價信息服務中心（Oil Price Information Service）統計，大洛杉磯地區的汽油價格本周比上周再漲三分，比上月同期上漲11分，比一年前的同期飆漲1.18元。

兩大機構的統計數字同時顯示，橙縣在過去八天也連創七次最新高價，平均油價為4.76元，本周每加侖汽油比上周上漲三分，比一個月前上漲10.3分，比一年前的同期飆漲1.164元。

不少駕駛人表示，他們實際感受到的汽油漲價幅度遠遠高於兩大機構的數字。一位華人表示，他清楚記得2021年1月他給自己的BMW加油，91號油價是每加侖2.79元，現在到同一個加油站，同樣的91號汽油每加侖5.19元。家住華埠的朱先生表示，離他家最近的加油站，本周的汽油價格已飆漲到每加侖6.21元、6.23元和6.25元，他來美50年，從來沒有見過這麽高的油價，簡直不敢相信自己的眼睛。

美國汽車俱樂部本月初公佈數字顯示，加州部分地區汽油價格再達破紀錄高位，包括洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣和范杜拉縣，普通無鉛加油每加侖均價在4.69至4.74元再創記錄，加州繼續穩坐全國汽油價格冠軍。AAA本月初也表示，煉油廠已開始向南加州運送更昂貴的「夏季混合（summer blend）」汽油，如果天然氣價格的上漲壓力繼續，南加州地區接下來的幾週內，所有地區的汽油價格可能會創歷史新高。

油價 加州 洛杉磯

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