南加爾灣華人飲料店被砸盜竊 商場半數遭殃

台式茶飲連鎖店日出茶太（Chatime）爾灣分店16日凌晨遭竊賊破門盜竊，疑似西裔的盜賊在40秒内閃電式盜走商家的保險箱和現金盒，繼而對同一商場的另外多家商店旋風式掃蕩。（Ken胡提供）

台式茶飲連鎖店日出茶太（Chatime）橙縣爾灣 分店16日凌晨遭竊賊破門盜竊，疑似西裔的盜賊在40秒内閃電式盜走商家的保險 箱和現金盒，繼而對同一商場的另外多家商店旋風式掃蕩。商家表示，本來以為爾灣和別的地方不一樣，安全很多，現在看來犯罪的魔掌已伸到了任何地方，優良社區也不能倖免。

日出茶太爾灣店東主Ken胡17日表示，他是在16日清晨8時半左右接到隔壁漢堡店老闆電話，通知說他的店鋪被人破門盜竊，警方正在現場調查。他迅速趕到現場看到，自家商鋪的正門落地玻璃窗被人打破，店中的櫃檯一片狼藉，現金保險箱和收銀台的現金盒雙雙不翼而飛。

Ken表示，他們裝有安全警鈴，但不知為什麽店鋪被人破壞時警鈴沒有運作。從安全閉路監視看，一名男性竊賊是在凌晨3點50分左右，用手電電筒打破落地門進入商店，徑直奔向收銀檯，搬走保險箱和收銀台的現金盒。從監視器看，竊賊大約30多歲，中等個子，稍胖，穿深色衣服，戴口罩遮住口鼻，但從眼睛看可以看出疑似西裔。在歹徒作案的同時，一輛汽車在店外等候，汽車上應該還另有他人。

Ken表示，他們店鋪所在的商場坐落在爾灣的一處辦公區，並非大型的商場，全部六、七家商鋪大多是服務行業商家，主要是服務辦公區人員，所以平常大家都覺得很安全，萬萬沒想到16日凌晨發生連環破門盜竊案，除了他的店鋪外，另外至少兩家店鋪也被破門盜竊，損失不詳。

Ken表示，雖然他們平常都是將當天營業的主要現金在下班前拿走，但還是會有少量現金留下，加上遭到破壞，損失好幾千元。

他說，最近公共治安亮起紅燈，連爾灣較好的社區也不能倖免，不少和他一樣的餐飲商家人心惶惶，不知哪天橫禍飛來。他一名在北加州開茶飲店的朋友，近來已先後六次被歹徒砸店盜竊，保費 每年大幅增長，遭受的損失實際上商家要自己承擔，最後商家被迫選擇關店。

Ken表示，疫情期間商家經營已經是步履維艱，現在加上治安不靖，保險索賠又擔心保費漲價，雪上加霜，不知如何是好。