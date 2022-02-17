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台式口音惹禍？華人與友聊天 竟被非裔追半條街

擔憂俄烏情勢 道指挫622點

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

本報記者／洛杉磯報導
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

台灣人習慣的口音引發種族歧視危機？一名來自台灣的華人日前在街上和朋友聊天，因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街，這名華人慨嘆「這輩子都沒有跑這麼快過！」

南加華人John李日前去紐約探望朋友，他們兩男兩女一行四人走在街上，一邊走一邊聊天，結果半路上有一名身高5呎7吋，年齡在40到60歲的非裔男子走過來，向John的朋友，也是他們當中最強壯的一名男子問道，「你是不是在侮辱我？叫我「Negro（非裔侮辱性詞彙）？」，John的朋友當場傻眼，表示不明白對方講什麼。結果這名男子開始情緒激動轉向John，John突然間想到自己剛才和朋友聊天在說「那個」，因為台灣人很多發音為「內個」，聽起來很像「Negro」。因此引發了對方的誤會。

John說，他當時腎上腺素全部集中在腿部，瞬間開始奔跑，這名非裔男子緊隨其後，兩人一起整整跑了半條街，後來John才甩掉他，朋友形容John當時宛如瞬間移動一樣，速度非常快。

John表示，自己這輩子都沒跑那麼快，事後他檢討自己，以後在外面說「那個」的時候，一定要小心，言者無心，聽者有意，畢竟不是每次都那麼幸運跑掉。

其實亞裔仇恨事件頻發以來，多起攻擊或種族歧視亞裔的案件和非裔相關，日前在某華人論壇上展開「為什麼那麼多非裔恨亞裔？那種骨子裡的恨從哪裡來的？」的討論，起因是網友Maggie表示，她在某個超市，看到一個非裔大媽比較壯碩，走路撞到一個亞裔女性，結果破口大罵那個女性，說因為她是非裔才故意撞她欺負她，罵那亞裔女生是種族歧視者。那個姑娘當時都懵了，到底誰欺負誰。她在公車上也曾經看到一個身材比較豐滿的非裔女性一屁股坐下來，直接坐到旁邊亞裔女生腿上，女生站起來把位置都讓給她，非裔女性還大罵不止。罵的極其難聽，不知道的還以為她們有多大的仇恨。

該話題引發十多頁的討論，有評論稱原因是亞裔好欺負，欺軟怕硬是所有人的本性，這個就跟動物一樣，弱肉強食，且基本沒有被反殺的風險。被壓迫的人也會繼續壓迫其他比自己處境更差更弱小的人。另外一名網友表示，他們不是恨亞裔，只是知道亞裔好欺負也不團結，亞裔總是能找藉口自己安慰自己，甚至還有同族跳出來為他們辯護。

但也有網友認為，仇恨和族裔無關，和一個人的質素有關，不是所有的非裔都仇視亞裔。不管什麼人欺負亞裔，都應該發聲抗議，不能一味忍氣吞聲。不出聲就代表你同意被他/她欺負。

亞裔 非裔 種族歧視

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