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加州昌興珠寶創始人李榮傑辭世 享壽84歲

洛杉磯訊
昌興珠寶創始人李榮傑( Ronald Lee) 辭世，2月17日在洛杉磯玫瑰崗天空玫瑰教堂舉行告別式，享壽84歲。（昌興珠寶提供）
昌興珠寶創始人李榮傑( Ronald Lee) 辭世，2月17日在洛杉磯玫瑰崗天空玫瑰教堂舉行告別式，享壽84歲。（昌興珠寶提供）

昌興珠寶創始人李榮傑( Ronald Lee) 辭世，2月17日在洛杉磯玫瑰崗天空玫瑰教堂舉行告別式，享壽84歲。

李榮傑出生在美國，生長在一個有九兄弟姊妹的大家庭，從小幫助家族生意，去香港旅遊時認識了出生於珠寶世家的余妙玲( Ellen Lee) ，兩人情投意合開創了自己的珠寶事業。

昌興珠寶鐘錶金行1970年開業以來，遵守誠信第一、貨真價實為立店之本，深受廣大顧客支持和愛顧。52年來昌興珠寶已成為六十多個世界知名腕錶珠寶品牌的授權代理，旗下擁有南北加州共五家店面，近年來，孫輩們也陸續加入家族企業。

李榮傑是一位愛家庭、愛妻子的好丈夫，更是一位樂善好施的慈善家，時時不忘回饋社會，積極參與籌款義工活動，幫助新移民，推動下一代教育。他的真誠、敬業、樂觀幽默成就了完美人生。

聯邦眾議員趙美心 、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、中華會館主席鄺松齡均出席告別式並分享感言。趙美心說她30多年來受邀參加過昌興主辦的無數次活動，見證李氏家族的璀璨及艱辛，也看到李榮傑對蒙特利公園市、獅子會，甚至國際醫療服務的熱忱。黃敏境推崇李榮傑不僅對僑社貢獻良多，亦為成功企業典範，也讚賞李余妙玲為第一屆華商婦女會金冠獎得主。中華民國僑務委員長童振源也帶來電唁。中華會館主席鄺松齡感謝李榮傑深根奉獻及繁榮中國城工作50年。

洛杉磯 趙美心 中華民國

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