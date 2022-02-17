知名華裔設計師為母圓夢 和家人開LA最時髦中餐廳

餐廳設計來自麻將和幸運餅乾等元素。（記者張宏／攝影）

華裔知名時裝設計師全家總動員，打造洛杉磯 最時髦的中餐廳。

知名法國品牌Kenzo的前華裔時裝設計師，也是和友人合開時尚 連鎖店Opening Ceremony的聯合創始人Humberto Leon，為替母親圓夢全家總動員開餐廳，餐廳歷時兩年裝修設計，造型時尚打破中餐廳的刻板印象。

影音來源：記者張宏

Leon一家人的餐廳位於洛杉磯Eagle Rock大道，這是一棟綠色的房子，遠看會以為是一家時尚品牌店。綠色建築上是紅色招牌，上面大大的寫著英文Chifa，Leon解釋這個名字的由來，是諧音「吃飯」的意思。窗戶被挖成一個大大的心形圖案，下面一行小字寫著「Chifa帶著愛」（From Chifa, With Love）。餐廳隨處可見以愛之名的設計元素，比如心形的綠色絲絨座椅、心形的花瓶、地面的心形圖案等，難怪這裡成為很多情侶約會的所在。

Leon說，餐廳的設計花費他兩年時間。作為時裝設計師，他希望餐廳能帶給人耳目一新的感覺。他選擇在中國代表好運的綠色為主色調，餐廳的桌子也不是刻板的桌子形狀，他從麻將牌得到靈感，綠色的桌子邊緣上還有圓弧曲線。吊燈源自華人 餐廳幸運餅乾的造型靈感，壁紙也是黑色和綠色木紋印花。

Leon來自一個大家庭，家庭成員至少60人，餐廳幾乎是全家總動員。姐姐Rica負責管理，做投資的姐夫John Liu變身成為大廚，不僅將媽媽Wendy家庭秘製菜單發揚光大，還加入台灣美食元素。他的外甥和外甥女不僅常來餐廳幫忙，還為客人製作甜品如黑芝麻起司蛋糕、心形餅乾等。Wendy說，他們一家人相親相愛，希望能傳遞華人大家庭的愛和溫暖給每一個客人。

Wendy幾十年前帶著全家人從香港移民秘魯，在當地開了一家中餐廳。幾年後一家人移民美國時，不得不賣掉餐廳。如今她73歲了，兒女為她再次圓夢。餐廳2020年年底開業，這一年多的時間，餐廳每周只開放三天堂食，但每天都有200多名客人來就餐。客人覆蓋各個族裔和年齡層，未來他們還計劃在亞凱迪亞市開設第二家餐廳。

Rica是Leon的姐姐，她的先生John來自台灣，John對美食充滿熱情，他不僅向Wendy學習煮飯，還加入很多自己的想法。Rica說，雖然這是一家外表很奢華的餐廳，但餐廳食物是家常風格，價格也比較親民。

招牌的醬油雞在菜單的最頂端，價格是29元。Wendy說，很多客人對這道菜欲罷不能，光是醬汁就調了一千多次，雞不僅有機還是走地雞。另外一道黑椒蝦也很受歡迎，價格是33元。她希望餐廳以優質的食材取勝，不使用冷凍肉和味精色素等。

因為Leon的知名度，餐廳獲得不少關注，去年3月獲得California HomeDesign網站的設計獎和入選米其林指南餐廳。