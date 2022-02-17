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知名華裔設計師為母圓夢 和家人開LA最時髦中餐廳

記者張宏／洛杉磯報導
餐廳設計來自麻將和幸運餅乾等元素。（記者張宏／攝影）
餐廳設計來自麻將和幸運餅乾等元素。（記者張宏／攝影）

華裔知名時裝設計師全家總動員，打造洛杉磯最時髦的中餐廳。

知名法國品牌Kenzo的前華裔時裝設計師，也是和友人合開時尚連鎖店Opening Ceremony的聯合創始人Humberto Leon，為替母親圓夢全家總動員開餐廳，餐廳歷時兩年裝修設計，造型時尚打破中餐廳的刻板印象。

影音來源：記者張宏

Leon一家人的餐廳位於洛杉磯Eagle Rock大道，這是一棟綠色的房子，遠看會以為是一家時尚品牌店。綠色建築上是紅色招牌，上面大大的寫著英文Chifa，Leon解釋這個名字的由來，是諧音「吃飯」的意思。窗戶被挖成一個大大的心形圖案，下面一行小字寫著「Chifa帶著愛」（From Chifa, With Love）。餐廳隨處可見以愛之名的設計元素，比如心形的綠色絲絨座椅、心形的花瓶、地面的心形圖案等，難怪這裡成為很多情侶約會的所在。

Leon說，餐廳的設計花費他兩年時間。作為時裝設計師，他希望餐廳能帶給人耳目一新的感覺。他選擇在中國代表好運的綠色為主色調，餐廳的桌子也不是刻板的桌子形狀，他從麻將牌得到靈感，綠色的桌子邊緣上還有圓弧曲線。吊燈源自華人餐廳幸運餅乾的造型靈感，壁紙也是黑色和綠色木紋印花。

Leon來自一個大家庭，家庭成員至少60人，餐廳幾乎是全家總動員。姐姐Rica負責管理，做投資的姐夫John Liu變身成為大廚，不僅將媽媽Wendy家庭秘製菜單發揚光大，還加入台灣美食元素。他的外甥和外甥女不僅常來餐廳幫忙，還為客人製作甜品如黑芝麻起司蛋糕、心形餅乾等。Wendy說，他們一家人相親相愛，希望能傳遞華人大家庭的愛和溫暖給每一個客人。

Wendy幾十年前帶著全家人從香港移民秘魯，在當地開了一家中餐廳。幾年後一家人移民美國時，不得不賣掉餐廳。如今她73歲了，兒女為她再次圓夢。餐廳2020年年底開業，這一年多的時間，餐廳每周只開放三天堂食，但每天都有200多名客人來就餐。客人覆蓋各個族裔和年齡層，未來他們還計劃在亞凱迪亞市開設第二家餐廳。

Rica是Leon的姐姐，她的先生John來自台灣，John對美食充滿熱情，他不僅向Wendy學習煮飯，還加入很多自己的想法。Rica說，雖然這是一家外表很奢華的餐廳，但餐廳食物是家常風格，價格也比較親民。

招牌的醬油雞在菜單的最頂端，價格是29元。Wendy說，很多客人對這道菜欲罷不能，光是醬汁就調了一千多次，雞不僅有機還是走地雞。另外一道黑椒蝦也很受歡迎，價格是33元。她希望餐廳以優質的食材取勝，不使用冷凍肉和味精色素等。

因為Leon的知名度，餐廳獲得不少關注，去年3月獲得California HomeDesign網站的設計獎和入選米其林指南餐廳。

充滿鍋氣的蔬菜。（記者張宏／攝影）
充滿鍋氣的蔬菜。（記者張宏／攝影）
餐廳吧台位置是專門為Walk In客人準備的。（記者張宏／攝影）
餐廳吧台位置是專門為Walk In客人準備的。（記者張宏／攝影）
黑椒蝦。（記者張宏／攝影）
黑椒蝦。（記者張宏／攝影）
招牌醬油雞。（記者張宏／攝影）
招牌醬油雞。（記者張宏／攝影）
外甥為客人製作心形餅乾。（記者張宏／攝影）
外甥為客人製作心形餅乾。（記者張宏／攝影）
Humberto Leon（右二）全家總動員為母親圓夢。（記者張宏／攝影）
Humberto Leon（右二）全家總動員為母親圓夢。（記者張宏／攝影）
甜品如黑芝麻起司蛋糕。（記者張宏／攝影）
甜品如黑芝麻起司蛋糕。（記者張宏／攝影）
餐廳隨處可見心形圖案。（記者張宏／攝影）
餐廳隨處可見心形圖案。（記者張宏／攝影）
Humberto Leon（右二）全家總動員為母親圓夢。（記者張宏／攝影）
Humberto Leon（右二）全家總動員為母親圓夢。（記者張宏／攝影）
餐廳不使用冷凍肉，圖為熏烤的叉燒肉。（記者張宏／攝影）
餐廳不使用冷凍肉，圖為熏烤的叉燒肉。（記者張宏／攝影）

時尚 洛杉磯 華人

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