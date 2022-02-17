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南加內陸兩大音樂節宣布 4月舉行時避疫限制完全鬆綁

河濱訊
內陸兩大音樂節主辦者宣布完全放開避疫限制，令公衛專家擔憂。（音樂節網站）
內陸兩大音樂節主辦者宣布完全放開避疫限制，令公衛專家擔憂。（音樂節網站）

南加內陸於4月間在印地歐市（Indio）舉行兩大音樂節，即科齊拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival ）和Stagecoach鄉村音樂節，組織者最新宣布，音樂節現場將不需要參與者戴口罩，也不需要是否接種疫苗的證明及著手病毒檢測

Stagecoach音樂節組織者於2月15日，在社交媒體發布資訊，「正當我們準備在沙漠享受難以置信音樂節周末時候，我們宣布，在2022年音樂節上，按照當地疫情指南，無需疫苗接種、檢測及戴口罩要求。」科齊拉音樂節網站上，也更新相關資訊，同樣宣布不再需要疫苗接種、檢測及戴口罩。

自2月16日開始，加州衛生廳表示，若舉辦戶外活動，參與者超過1萬人，建議而不是要求參與者提供疫苗接種或COVID-19檢測呈陰性文件；一度在新增變種病毒Omicron肆虐時，規定人數超5000人，就需提供相關證明。先前，河濱縣縣政委員們曾表示，遵守州府有關COVID-19疫情指南，同時也取消了當地超出州府規定範圍的地方決定。

據悉，科齊拉音樂節由歌手Harry Styles、唱片製作人Billie Eillish，以及說唱歌手Ye （Kanye West）擔綱，於4月15日至17日，22日至24日連續周末演出。預計參與者超過12萬5000人。所有演出門票已售罄。

Stagecoach音樂節由創作型歌手Luke Combs，演員/歌手Carrie Underwood以及歌手Thomas Rhett為主，自4月29日至5月1日，預計有超過7萬5000人參與，演出門票仍在發售中。

也有衛生專家對音樂節主辦者宣布的完全放鬆避疫限制規定嗆聲。河濱加大公共衛生專家Richard Carpiano表示，恰如內陸兩大音樂節無需戴口罩、接種疫苗或病毒檢測，聽起來像是給疫情傳播大開方便之門。

檢測 疫苗 口罩

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