完成疫苗接種者17日起去加州迪士尼 室內不需戴口罩

完全接種疫苗的民眾，自17日開始在迪士尼樂園室內場所不需再戴口罩。(迪士尼官網)

加州16日（周三）起取消對完全接種疫苗 民眾的室內口罩 令。位在橙縣的迪士尼 樂園 (Disneyland) 也跟進宣布，完全接種疫苗的民眾，自17日(周四)開始在室內場所不必再戴口罩。這意味著，打兩針疫苗以上的遊客，在迪士尼樂園坐任何室內遊樂設施、進入影廳、或者在室內餐廳吃飯，都不用再戴口罩。不過大家在坐迪士尼接駁巴士等交通工作，或者園內醫療場所，還是得戴口罩。

根據迪士尼樂園官網，民眾在入園前，不需出示疫苗接種證明或陰性檢測報告。加州政府建議大家在前往遊樂園前，最好接受檢測確認自己為陰性，以保障自身及他人健康安全。沒有接種疫苗的民眾，在包括健身房、遊樂設施、影廳、餐廳等任何室内場所，仍得戴口罩。佛羅里達州的迪士尼也計畫在17日取消完成疫苗接種者的室內口罩令。

在16日以前，不管民眾是否有接種疫苗，在室內區域都須戴上口罩，在室外空間則是看個人意願。迪士尼目前已在官網(https://disneyland.disney.go.com/experience-updates/#drawer-card-face-coverings)上，更新最新版的口罩相關規定。

值得一提的是，加州雖取消對完全接種疫苗民眾的室內口罩令，但像是洛杉磯縣等地區，仍維持較嚴厲的政策。目前洛縣的完全接種疫苗民眾，在室內還是得戴上口罩。這也表示，位在洛縣的好萊塢環球影城(Universal Studio) ，完全接種疫苗民眾在室內仍要戴口罩。