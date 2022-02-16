我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

英媒：性侵案1630萬和解金 安德魯王子恐恥辱中度餘生

吳程遠宣誓就任聖蓋博市市議員

記者丁曙／聖蓋博市報導
吳程遠手捧聖蓋博市議員委任狀。（聖蓋博市府公關室）
吳程遠手捧聖蓋博市議員委任狀。（聖蓋博市府公關室）

聖蓋博市（San Gabriel）議會15日晚例會，上周甫獲任命的市議員吳程遠（John Wu）和Carina Rivera宣誓就職，填補兩席市議員空缺。吳程遠表示，他正在同市府團隊對接盡快進入狀態，落實市政建設承諾，改善財政預算和社區安全，並在今年11月任滿時競選連任，達成進行中的任務和目標。

當晚吳程遠邀請國會眾議員趙美心擔任他的就職儀式主持人，宣誓成為聖蓋博市議會新科議員，坐上了市議員席位；同時接受親友和支持者的祝賀，努力為城市建設奉獻力量。

吳程遠說，他很高興加入聖蓋博市議會，並與其他議員和市府的局處部門員工們密切合作，提升城市的商業形象。同時利用在聖蓋博房地產行業和社區服務21年的經驗，幫助吸引和留住企業，並在任職期間加強與商界的互動，以更具凝聚力的方式將社區和企業聚集在一起，進一步提高所有相關方的生活質量。

吳程遠16日受訪介紹了上任後的施政理念，首先是謹慎地審議聖蓋博市的財務預算方案，包括基礎建設，量入為出，優化預算開支，控制和減少赤字。其次是提升社區治安，保障警察和消防的設備和人力，維護市民安全。第三是改善外來投資和城市經商環境，建設一個友善型城市。

他指出，由於自己的議員任期只有八個月，一些設想和政見短期內來不及完成。所以，到任期結束時還會尋求連任，進一步完成自己的施政目標。

聖蓋博市議會新團隊，丁言愉（中）、吳程遠（左四）。（聖蓋博市府公關室）
聖蓋博市議會新團隊，丁言愉（中）、吳程遠（左四）。（聖蓋博市府公關室）
吳程遠坐上聖蓋博市議員席位。（Eric Lee）
吳程遠坐上聖蓋博市議員席位。（Eric Lee）

聖蓋博 預算 警察

上一則

洛市3嫌持槍尾隨搶劫連續作案 視頻全錄

延伸閱讀

南加州眾議員補選 方樹強得票近七成勝出

南加州眾議員補選 方樹強得票近七成勝出
南加州眾議員補選 方樹強得票近七成勝出

南加州眾議員補選 方樹強得票近七成勝出
州眾議員49區補選 首輪開票70%比30% 方樹強宣布勝選

州眾議員49區補選 首輪開票70%比30% 方樹強宣布勝選
州眾議員49區補選 首輪開票70%比30% 方樹強宣布勝選

州眾議員49區補選 首輪開票70%比30% 方樹強宣布勝選
政見不合 「華人票投華人」出現新挑戰

政見不合 「華人票投華人」出現新挑戰
政見不合 「華人票投華人」出現新挑戰

政見不合 「華人票投華人」出現新挑戰

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
南加橙縣丹那岬（Dana Point）海灘2月4日發現一男一女兩名死者。（谷歌地圖）

南加橙縣海灘發現一男一女死者 據信都是華裔

2022-02-09 13:56

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲
美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚

美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚