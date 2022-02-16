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為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

記者邵敏／洛杉磯報導
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

根據凱撒家庭基金會的數據，截至1月中旬，有資格獲得加強針的65歲以上的美國人中，約有14%的人尚未接種，年輕人未接種的比例更高。華人同樣如此，有些人在最近一波疫情高峰中感染病毒，有些人質疑加強針的功效，諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。

凱撒家庭基金會1月對530名已接種疫苗、未接種加強針的成年人進行調查，19%的人表示不會接種加強針，39%的人表示將盡快接種，16%的人繼續等待以確定加強針功效，22%的人認為，除非工作、學校或其他活動需要才會接種加強針。

人們對接種加強針的意願遠低於前兩針疫苗，其中一個重要原因是質疑加強針的真實功效。亞凱迪亞市王先生最近剛準備接種加強針，但看到相關新聞猶豫了。他說，「CDC新指導方針表明老年人、體弱者接種效果較好，但年輕人兩針疫苗的保護力已足夠。」王先生表示，官方指導方針一直變，也沒有權威數據表示加強針的具體功效，像王先生一樣，困惑自己究竟是否需要接種加強針的民眾並不少見。

針對這樣的情況，紐約時報評論指出，美國人在疫情中戴口罩、接種疫苗的速度都比原本可以做的要慢，目前接種加強針的模式正在重演，一些官員和專家繼續質疑證據是否足以鼓勵年輕人接種加強針。正因官方的猶豫遲疑，導致民眾接種速度緩慢。

同時一些不願接種加強針的華人認為，新冠病毒不斷變異，突破感染病例日益增多，相關新聞報導新疫苗正在開發中，「不如暫時不打加強針，等新疫苗出來後再考慮，否則打了一針效果不明顯，豈不白打。」

也有不少華人在最近這波Omicron變種導致的疫情高峰中感染，他們也選擇暫時不接種加強針。阿罕布拉市郭先生已打兩針，之前猶豫是否接種加強針，聖誕期間一家人感染新冠，他說現在索性安心了，「感染病毒相當於打了第三針，有了超強抗體，我暫時肯定不會考慮再接種。」專家也認為，感染後身體會產生自然抗體，至少四周後再考慮接種疫苗比較合適。

也有華人指出，之前打疫苗時公司提供疫苗假，但現在疫苗假沒有了，也不敢隨便去打。亞凱迪亞市張女士說，「我打第二針時反應很大，發燒疲倦，在家躺了兩三天才恢復，如果接種加強針也出現類似副作用就麻煩了，我沒有假期可用。」

人們的諸多顧慮導致目前加強針接種率較低，紐約時報認為，加強針的短缺是過去兩個月美國死亡人數超過許多國家的重要原因之一。以色列最近一項研究指出，對於老年人和40至59歲的人來說，接種加強針後的重症、死亡人數明顯低於僅接種前兩針疫苗；研究中16至39歲的近200萬名接種疫苗者中，未打加強針者中有26人患重病，已打加強針的只有1人。

疫苗 華人 疫情

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