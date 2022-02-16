南加州眾議員補選 方樹強得票近七成勝出

加州眾議員49區補選，方樹強發表勝選演說。（李天然提供）

加州眾議員 49選區特別選舉15日晚落幕，民主黨候選人方樹強（Mike Fong）以接近七成得票率戰勝共和黨對手布靈克（Burton Brink），成為該選區繼趙美心、伍國慶、周本立之後的第四位華裔眾議員。

洛杉磯縣選務局(RR/CC)16日上午更新了加州眾議員第49區特別選舉計票結果。截至目前已經點算了3萬4362張選票，登記選民投票率14.37%。方樹強得票2萬3338張， 得票率68.13%；布靈克（Burton Brink）得票1萬919張，得票率31.87%。由於方樹強得票率超過了2/3的絕對多數，已經確定當選。

方樹強選情之夜晚會在蒙特利公園市的Marriot酒店舉行，當晚8時13分開出第一輪選票，方樹強得票2萬2853張，得票率70.29%%；對手布靈克得票9658張，得票率29.71%。由於投票率不到15%，超過3萬張選票基本開出，8時半左右方樹強競選總部宣布勝出。

方樹強隨後發表演說，感謝州議會第49區選民的信賴和信任，同時也十分珍惜有機會在加州議會為聖蓋博 谷社區服務，他會追隨傑出的前輩公務員的腳步，包括國會女眾議員趙美心(Judy Chu)、前州眾議員伍國慶(Mike Eng)和周本立（Ed Chau）。

他表示，聖蓋博谷充滿了才華、希望、勤奮工作、創辦事業和打造未來的機會。他競選州眾議員是想通過解決大大小小的問題來幫助社區，從需要加州政府服務的選民，到面對無家可歸者增加的危機、氣候變化，以及保持鄰里和社區安全等許多挑戰。他承諾每天努力為聖蓋博谷工作，成為生活在這裡的人們的幫助者。

方樹強也強調，聖蓋博谷是一個多元化地區，將為所有族裔的人們服務，改善生活品質，重視教育，但是這一切剛剛開始。進入州議會後將積極落實政見和選民承諾，努力改善學校，創造高薪工作，幫助地方企業取得成功，保護公眾健康，以及擴大獲得優質醫療保健的機會，並且確保社區安全。他將繼續傾聽選區的意見，響應居民的需求。

國會眾議員趙美心發表祝賀演講，認為第49區特別選舉事關重大，必須選出能夠為社區挺身而出、改善學校、創造高薪工作、確保清潔空氣和水源、保護社區安全，並且延續前眾議員周本立政績的接棒人。在此次選舉過程中，她自始至終只支持一位候選人，那就是方樹強。因為他的經驗和表現以及對聖蓋博谷的承諾是毋庸置疑的。所以，絕大多數選民才會投票將方樹強送入加州眾議會。

當晚伍國慶、多位民選官員、華人參政及社區團體代表等，出席了慶功晚會並致詞。