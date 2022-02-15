影╱吳哥文物洛市全球首展 探索柬埔寨失落的神秘帝國

被掏空背的烏龜雕塑，曾深埋在寺廟角落。吳哥人將珠寶、貢品放在烏龜殼內，表達敬意。（記者邵敏／攝影）

「吳哥：柬埔寨失落的帝國」展覽全球首演，2月16日在洛杉磯的加州 科學中心（California Science Center）亮相，120件原創文物，其中一半首次在柬埔寨境外展覽。跟隨科學的鏡頭、視覺震撼的IMAX電影和手動展品，一起探索古老神秘的吳哥帝國。

視頻來源：記者邵敏

高棉帝國的首都吳哥曾被認為是世界上最廣闊的大都市，擁有100多座寺廟，雄偉的古建築與埃及金字塔相媲美。 16世紀後期這座金碧輝煌的大城市被茂密叢林掩蓋，從此銷聲匿跡，吳哥人沒有留下片言隻語解釋帝都的神秘消失，唯有1300塊刻在寺廟門框上的銘文倖存下來。幾百年後，當這顆失落的明珠重見天日時，蒙著世人猜不透的神秘面紗。

置身精心設計的展廳，被埋沒的古老王國彷彿重新回歸，娓娓敘述輝煌的歷史。按照一定順序排列的九座雕塑 群，講述吳哥時代的一個完整故事，不幸的是，這些雕塑於上世紀七十年代被偷，如今找回六座，其它仍流落在外，本次展覽特意展出其中一座，可謂鎮店之寶。展廳中一隻被掏空背的烏龜雕塑，曾深埋在吳哥寺廟的角落，考古學家有幸找到它。吳哥人想像在烏龜殼上建立宇宙，並將珠寶、貢品放在烏龜殼內，表達敬意。

策展人Damian Evans表示，很多展品都是第一次在柬埔寨境外展出，也可能是最後一次，因為這些文物珍貴且脆弱，不方便在世界各地巡迴展覽。感興趣的民眾要抓住難得機會，不必遠赴柬埔寨，就可一睹東方古國的風采。

除欣賞上百件珍貴文物外，遊客在這裡可以找到許多有趣的互動展品，比如挑選菜單，燒一桌吳哥人的平常菜餚，用自己喜歡的方式搭建輝煌的廟宇樓閣。同時，展廳還提供一部視覺震撼的的3D IMAX 電影，讓人們踏上科學、神秘和古代文明交織的冒險之旅，有時如置身飛機上俯瞰吳哥全景，有時如漫步古蹟間，聽夕陽籠罩的眾佛像敘述失落的歷史。

此次展覽由博物館 合作夥伴、加州科學中心、柬埔寨國家博物館、柬埔寨文化部合作開發，帶領人們通過科學的方式揭開東方古國的興衰歷史。從考古工具、解讀銘文到航空測量、激光掃描，全方位探索吳哥創造的文化奇蹟、吳哥人的日常生活及塑造未來的環境調整。

科學中心總裁兼首席執行官 Jeffrey N. Rudolph 指出，很高興能將吳哥文物全球首展帶到這個展廳，它以深刻的方式展示科學工具如何促進人們對古代歷史的理解，並為後代保護文化遺產。高級副總裁Diane Perlov表示，希望非凡的展覽不僅能激發人們對吳哥遺產的興趣，而且能激發人們對科學如何揭示歷史、保存遺產的興趣。

本次展覽於2月16日至9月5日在加州科學中心展出，更多詳情可以訪問 https://californiasciencecenter.org/visit/admission/get-tickets。