超級盃前後 洛市執法部門逮捕179名性交易相關人員

洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）15日向警察委員會匯報中透露，執法部門在超級盃 前十天內，於洛杉磯各地區逮捕了179名涉嫌拉客、協助和尋求性服務的人。

摩爾說，有89人因涉嫌街頭賣淫被捕，70人在酒店和其他據稱提供性服務的地方被捕。據摩爾說，另有14人因涉嫌協助或策劃「性人口販賣」（sex trafficking）而被捕，另有六人因試圖購買性服務而被捕。

摩爾說，已經與提供庇護和服務的組織聯繫，為四名被確定為性交易受害者的人，幫助其擺脫性人口販賣。

他15日向警察委員會報告表示，洛市警局與縣警部門、國土安全部合作，集中執法打擊人口販運，他說像超級盃這樣的大型活動會吸引人口販運。執法部門、洛杉磯國際機場 、宣傳團體和加州檢察長在超級盃之前努力宣傳對性人口販賣的認識，包括通過2014年開始的「這是懲罰」（It's A Penalty）宣傳活動，利用對體育運動的關注來傳播關於人口販賣的大眾認知。

一些批評者認為，關於在賽事期間妓女和性交易受害者會湧向超級盃城市的說法是一個傳說。這一說法甚至被事實核查網站「Snopes」評為「大部分是錯誤的」。但該活動每年都會促使地方和聯邦執法部門以及社區倡導團體開展大規模、協調的執法活動，旨在打擊性交易和營救受害者。

執法部門還在超級盃之前將其警力集中在假冒商品上。摩爾15日表示，當局已追繳1000多件假冒商品，總價值超過12萬元，五人被捕。「我們確實要感謝國土安全部的工作，特別是海關和邊境保護局，在這次事件發生前一直在監測到達港區的貨物，並在過去十天，進行了一些大量、高價值的假冒商品扣押」，摩爾說，「我們認為這對假冒商品的易得性產生了不利影響」。

委員會專員Maria Lou Calanche詢問摩爾是否有與超級盃公共安全和執法工作有關的移民 逮捕或驅逐出境，她說她在社交媒體上看到「關於超級盃（美國移民和海關執法）的謠言」。摩爾則回答表示，「作為超級盃周的一部分，沒有ICE移民工作」。