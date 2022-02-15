亞歷鮑德溫使用道具槍誤殺攝影師 死者家人15日提告

亞歷鮑德溫。（美聯社）

影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)使用道具槍誤殺攝影師賀勤茲（Halyna Hutchins）案，賀勤茲家族的律師15日週二在洛杉磯的新聞發布會上宣布，已以賀勤茲丈夫 Matthew Hutchins 和他們兒子 Andros 的名義，在新墨西哥州 針對鮑德溫和電影 製片人提起過失致死罪訴訟。

該起槍擊 案至少已造成另外三起訴訟，但這是第一次直接與兩名受害人當中的一人直接相關。

律師布萊恩潘尼什（ Brian Pannish）說，鮑德溫和電影製片人的魯莽行為和削減成本措施，導致了賀勤茲死亡，律師並展示了其事務所製作的槍擊事件再現的動畫視頻。

去年10 月 21 日，鮑德溫在新墨西哥州為西部新片「Rust」拍攝時，因道具槍擊發竟打死女攝影指導賀勤茲，也讓導演蘇扎(Joel Souza)受傷住院，成為驚動各界的大事。調查人員曾表示，當時鮑德溫被告知，那把槍支是安全的，但卻射出實彈。而在片場也發現其他實彈。

路透社報導，燈光總監斯維特諾伊在洛杉磯提起民事訴訟，指控西部片Rust多位製片與其他人員沒有符合安全標準，讓「一把裝有實彈的左輪手槍在Rust片場指向他人」。它說行業標準要求在設置過程中使用橡膠或類似的道具槍，並且沒有要求使用真正的槍。

上個月，也是槍擊案發生近三個月後，鮑德溫將他的手機交給了他家鄉紐約州的當局。他們擬從電話中收集信息，並將其提供給已獲得搜查令的案發縣所在的聖達菲縣調查人員。調查人員表示，現在確定是否會提出指控還為時過早。鮑德溫則曾說他不相信他會在槍擊事件中受到刑事指控。

當賀勤茲被槍殺時，這部電影的劇本主管，和首席攝影機操作員都站在幾英尺外，他們各自就他們所經歷的創傷提起訴訟。

影片的軍械師漢娜·古鐵雷斯·里德（Hannah Gutierrez Reed）在這些訴訟中被指定為被告，並被一些人指責應為槍擊事件負責。她則提起了自己的訴訟，稱彈藥供應商通過將實彈放入本應包含假彈藥的盒子中製造了危險的情況。