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元宵節教你做氣炸烤箱湯圓酥 Q彈口感獨特

記者王若然／洛杉磯報導
被酥皮包裹的湯圓Q彈美味。（記者王若然／攝影）
被酥皮包裹的湯圓Q彈美味。（記者王若然／攝影）

正月十五吃湯圓、賞花燈是華人過年的傳統習俗。美國的華人超市每年都有銷售各種餡料的大小湯圓。其實湯圓不僅能煮著吃，還能用空氣炸鍋炸著吃。而且只要加上一種食材：蛋撻皮，就能做出獨特的湯圓酥。

視頻來源：記者王若然

湯圓酥的製作只需幾步，食材只用到湯圓和蛋撻皮，廚房「小白」也能輕鬆搞定。首先，買一袋自己喜歡的餡料的湯圓，黑芝麻、花生、巧克力都可以，最好選擇大顆的湯圓，這樣做出來的湯圓酥才皮薄餡大。接著將蛋撻皮放在室溫下解凍，約15分鐘後，撻皮即可軟化。

將撻皮從錫紙杯中拿出，放入一顆湯圓，用手部虎口位置將其包裹住。這一步需要耐心，慢慢揉搓將其搓成一個圓球。之後再口朝下放回錫紙杯中。像這樣一個一個用蛋撻皮包裹住湯圓放好。再用叉子或牙籤在圓球頂部戳幾個洞，防止湯圓在烤的過程中炸裂開。再將蛋黃蛋清分離，用刷子將蛋黃刷在酥皮球的表面。

烤箱開啟氣炸功能（氣炸鍋也可），375度預熱後，將酥皮湯圓放在盤子上送入烤箱。烤16至20分鐘。期間可以觀察酥皮變黃、起酥，即可出爐。

用這種辦法製作的酥皮湯圓，結合了酥皮的奶香和酥軟口感，裡面包裹的湯圓，與水煮過的相比，更加Q彈，一口咬下去，餡料噴出，香甜可口。

這道小甜點只用到了湯圓和蛋撻皮，其中蛋撻皮也是華人超市很容易買到的。在正月十五元宵節之際，換種作法吃湯圓，給你的家人、朋友一個驚喜吧！

空氣炸鍋湯圓，簡單美味。（記者王若然／攝影）
空氣炸鍋湯圓，簡單美味。（記者王若然／攝影）

華人超市 餡料

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