情人節約會軟件大盤點 使用者支招教你避免踩雷

約會軟件為尋一夜情，還是談戀愛，各款大揭秘。（Unsplash.com）

14日是情人節，美國有不少情侶是透過流行的網上約會軟件修成正果。而不同的軟件有不同特點，比如有些軟件只允許女性先主動示好，有些軟件的使用者純粹為尋找一夜情。百花齊放的各種約會應用程序，可能會讓剛使用的華人 踩雷，甚至還會碰到騙財騙色的不法之徒。

家住洛杉磯 縣亞凱迪亞 市（Arcadia）的W女士是在美國出生的台灣女孩，近半年她一直使用各種約會軟件，希望能在網上找到一個心儀的男朋友。據她介紹，目前有三款約會應用程序比較流行，分別是Tinder、Bumble、Hinge，每一個軟件都有各自的特點。

其中最有名的是Tinder，廣受用戶歡迎。據維基百科介紹，早在2014年，Tinder使用者在應用中的日滑動次數總計已達到約10億，可見用戶之多。但W女士指出，使用Tinder軟件要小心，因為不少人都是衝著尋找一夜情而來，「我剛開始用這個軟件時，同一時間就收到100多個人表示喜歡我，當時都傻掉了。用這個軟件的不少人都不是為了建立長久的戀愛關係，當然也不排除有機會在這裡找到真正的戀人。」

W女士說，Tinder約會軟件最大的好處就是超多人在用，使用者多找到心儀之人的機會也就多，男女使用比例大概在7:1，也就是說男性使用者遠高於女性。登陸後先上傳包括照片在內的個人信息，同時可以看到別人上傳的信息，如果喜歡對方就往右邊滑動屏幕，不喜歡就往左邊滑屏。一旦彼此喜歡就可以配對，開始發消息聊天。

第二個比較流行的約會軟件是Bumble。這個軟件最大的特點是，配對後只有女性可以主動發消息給男性，據說該軟件開發之初就宣布這樣的方式可以保護女性使用者。 W女士說，如果男性主動發送短信，可能會發送一些不健康的信息，讓女性感到被侵犯，因此更多女生喜歡用這個軟件，感覺比較安全。但W女士同時也指出，與Tinder相似，這個軟件同樣也有不少人是為尋找一夜情而來。

如果想通過約會軟件建立真正的戀愛關係，Hinge更靠譜，這是一個相對比較嚴肅的交往軟件。與前兩者相比，Hinge在使用過程中有一些限制條件。首先要先建立自己的個人檔案，其次，如果喜歡對方就點贊，但一天最多只能給十個人點贊，因此不同於Tinder會同時收到上百個人的喜歡。

三款目前流行的網上約會應用程序更有特點，W女士建議，使用時要多加小心，避免踩雷，「比如說，你是為了尋找生命中的另一半而來，但對方可能只是為了追求一夜情，那見面之前就要先試探，避免讓自己碰到尷尬的局面。」