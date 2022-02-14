南加前海軍陸戰隊上尉 性侵亞洲女童被判入獄 210年

洛杉磯聯邦法院。（本報檔案照）

一名地址在南加州的前美國海軍陸戰隊上尉，14日被判210年聯邦監獄重罪，原因是他多次前往柬埔寨金邊只為性侵當地兒童。被告Michael Pepe自 2007 年以來一直被聯邦拘留，宣布其刑度的聯邦法官菲舍爾 (Dale S. Fischer)將被告的行為描述為「駭人聽聞的」和「可怕的」。

根據聯邦檢察長辦公室說法，來自東南亞 的八名女性去年曾作證表示，Michael Pepe在柬埔寨擔任老師期間，曾使用藥物、以蠻力捆綁、並在金邊大院毆打和強姦她們。Pepe於去年8月因兩項聯邦罪名被定罪，每項罪名都是從事非法性行為和跨越州界，意圖和12歲以下的人發生性行為。

聯邦法院記錄顯示，今年68歲的Pepe其實早在八年前就因他在出國旅行時，與九至 13 歲女孩進行非法性行為被起訴。當時他被判處無期徒刑，但審判結果在2018年上訴時被推翻。這與一項聯邦法有關，聯邦法律規定，美國人在國外旅行時，騷擾或支付與兒童發生性關係的費用，將觸犯聯邦罪。

而其辯方在去年夏天的審判中辯稱Pepe不應被判刑，理由是東南亞國家是他的永久居住國家，而不是臨時停留，他在柬埔寨不是為了旅行意圖騷擾孩子，而是回家。

Pepe堅持說他永久搬到柬埔寨，在當地擔任一位英語老師，並於2003年3月在那裡買了一套房子。 聯邦檢察官反駁說，Pepe曾在柬埔寨境外旅行，然後途經洛杉磯 再回到柬埔寨，他這麼做不是因為柬埔寨是他的家，而是在那裡更容易接觸到貧窮的亞洲兒童。

洛杉磯聯邦陪審團聽取了檢方看法，因為證據表明在柬埔寨首都金邊的貧民窟，貧困父母以30美元的價格將孩子賣給Pepe，他在2006年6月被當地警察 逮捕，當時他在當地任兼職英語老師。

調查始於一名女孩向柬埔寨警方報告說，她和其他幾個孩子被Pepe虐待。警方在搜索其位於金邊的別墅時，發現三名女孩，年齡分別為九歲、十歲和 11 歲，以及數百張色情圖片、各種毒品、童裝、繩索和布條，孩子們說這些被用來捆綁和堵住他們的嘴。

Pepe於2007年被引渡到美國，法官Dale Fischer在2014年2月一審時，判處他210年徒刑的時候表示，這是為七名受害的女孩每人坐30年的牢房。

當時被告在一份簡短的聲明中說，他在海軍陸戰隊遭受腦損傷，並因戒除精神科藥物而產生精神病效應。對於那些受害者，被告表示，「女孩們，如果你相信我傷害了你。那我......祝你未來好運。」'