我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍快速集結威脅外交官安全 美暫遷基輔大使館

華府智庫經濟自由指數 台灣全球第6 中國排第158

南加內陸報關行業主 向Daiso超市多收報關稅 欺詐獲罪

河濱訊
河濱縣一名海關經紀人涉嫌欺詐逃稅獲罪。(警方提供）
河濱縣一名海關經紀人涉嫌欺詐逃稅獲罪。(警方提供）

南加內陸河濱縣一名海關經紀人（customs broker）日前因涉嫌逃稅被聯邦大陪審團起訴，檢察官稱被告涉及電匯詐騙，金額總計達340萬元。

被告諾赫（Frank Seung Noah）59歲，於9日遭控一項逃稅罪，三項電匯詐騙罪，被控逃稅150萬元，被告通過向日資超市Daiso多徵收報關稅實施欺詐。

諾赫經營一家物流公司，名為Comis International Inc.，總部位於喜瑞都市，自2007年至2019年，該公司為全美Daiso超市做代理進口報關稅業務。起訴書稱，諾赫被控在2016年3月至2019年2月，上調日資Daiso公司繳納的進口關稅費用。

檢察官說，被告也被控在2008年、2009年及2010年實施偷漏稅欺詐，用欺詐一部分支付欠款，並以女友名義支付在科洛那市、庫卡蒙加牧場市的物業貸款

被告也遭控將錢轉入女友賬戶，支付在科汶那市的物業貸款。起訴書稱，2017年9月，被告以大約14萬7148元價格出售了在卡森市的房產後，為女友開出金額12萬元支票。

據悉被告過堂時不認罪，並交保獲釋，不日將再次過堂。

關稅 貸款 詐騙

上一則

超級盃冠軍洛杉磯公羊隊勝利遊行16日將盛大舉行

延伸閱讀

南加內陸托兒學校兩名護理隱瞞幼童傷情被捕

南加內陸托兒學校兩名護理隱瞞幼童傷情被捕
美國全國商會：拜登擬對中國關稅展開新調查

美國全國商會：拜登擬對中國關稅展開新調查
藉農曆年發送傷害中國字眼 南加內陸學區職員遭停職

藉農曆年發送傷害中國字眼 南加內陸學區職員遭停職
南加內陸42歲男子與15歲少女情色交易 獲刑11年

南加內陸42歲男子與15歲少女情色交易 獲刑11年
美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅
南加內陸撞況多 嚴重車禍4死多人傷

南加內陸撞況多 嚴重車禍4死多人傷

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1