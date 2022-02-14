南加內陸報關行業主 向Daiso超市多收報關稅 欺詐獲罪

河濱縣一名海關經紀人涉嫌欺詐逃稅獲罪。(警方提供）

南加內陸河濱縣一名海關經紀人（customs broker）日前因涉嫌逃稅被聯邦大陪審團起訴，檢察官稱被告涉及電匯詐騙 ，金額總計達340萬元。

被告諾赫（Frank Seung Noah）59歲，於9日遭控一項逃稅罪，三項電匯詐騙罪，被控逃稅150萬元，被告通過向日資超市Daiso多徵收報關稅 實施欺詐。

諾赫經營一家物流公司，名為Comis International Inc.，總部位於喜瑞都市，自2007年至2019年，該公司為全美Daiso超市做代理進口報關稅業務。起訴書稱，諾赫被控在2016年3月至2019年2月，上調日資Daiso公司繳納的進口關稅費用。

檢察官說，被告也被控在2008年、2009年及2010年實施偷漏稅欺詐，用欺詐一部分支付欠款，並以女友名義支付在科洛那市、庫卡蒙加牧場市的物業貸款 。

被告也遭控將錢轉入女友賬戶，支付在科汶那市的物業貸款。起訴書稱，2017年9月，被告以大約14萬7148元價格出售了在卡森市的房產後，為女友開出金額12萬元支票。

據悉被告過堂時不認罪，並交保獲釋，不日將再次過堂。