我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫經濟自由指數 台灣全球第6 中國排第158

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

超級盃冠軍洛杉磯公羊隊勝利遊行16日將盛大舉行

記者楊青／綜合報導
亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（www.statefarmstadium.com）
亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（www.statefarmstadium.com）

贏得2022年第56屆超級盃冠軍的洛杉磯公羊隊，將在16日本周三舉行勝利慶祝大遊行，具體時間尚在最後敲定當中，路線則從Shrine Auditorium 到接近「洛杉磯體育館」（Los Angeles Memorial Coliseum）的地方。全國美式足球聯盟14日也宣佈2023年的第57屆超級盃將由亞利桑納州舉辦。

由於道奇隊和湖人隊在疫情期間獲得冠軍之後都沒有能夠上街遊行慶祝，公羊隊13日晚上的勝利，對洛杉磯人和公羊隊的球迷們帶來的喜悅更加擴大，預計慶祝規模空前。 公羊隊首席運作官Kevin Demoff於14日表示，預計16日的慶祝遊行將從洛杉磯市中心的Shrine Auditorium開始，應該是在洛杉磯體育館附近結束，慶祝高潮活動可能是在體育場外面的一個廣場舉行。

由於當時位於英格伍市的SoFi體育館正在建設當中，公羊隊2016年至2019年連續三個賽季都是在洛杉磯體育館比賽，所以洛杉磯體育館對於公羊隊來說算是「老東家」。

全國美式足球聯盟14日也宣佈2023年的超級盃將由亞利桑納州舉辦。NFL14日上午在洛杉磯會展中心將英格塢LVI超級盃火炬傳遞給亞利桑納，亞利桑納將主辦第57屆超級盃。

全國美式足球聯盟發言人Roger Goodell在14日上午的新聞發佈會上表示，亞利桑納州已經組建了强大的籌備隊伍，接辦超級盃LVII，期望亞利桑納的超級盃辦得更好。

亞利桑納州州長Doug Ducey參加當天的火炬交接儀式，亞利桑納紅雀隊的Larry Fitzgerald有和其州長一起接過火炬。Fitzgerald表示，亞利桑納已準備好登上世界舞臺，向世界展示亞利桑納有能力做什麽；亞利桑納擁有獨特而豐富的文化，從本土的印第安人文化到拉丁裔文化，再加上世界級的場館，亞利桑納有信心辦成有史以來最好的超級盃，讓大家不僅充滿期待，而且往後幾十年都記得住。

超級盃LVII將於2023年2月12日在亞利桑納州格蘭岱州立農場體育場（State Farm Stadium）舉行，該體育場也是亞利桑納紅雀隊的主賽場和大學足球聯賽主場地。

亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（www.statefarms...
亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（www.statefarmstadium.com）
亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（www.statefarms...
亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（www.statefarmstadium.com）

超級盃 洛杉磯 亞利桑納州

上一則

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

延伸閱讀

洛杉磯公羊隊球迷13日晚慶祝演變為暴力

洛杉磯公羊隊球迷13日晚慶祝演變為暴力
超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨

超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨
超級盃／冠軍、兒子同日報到 公羊接球員喊「3喜臨門」

超級盃／冠軍、兒子同日報到 公羊接球員喊「3喜臨門」
23：20 超級盃超級神 公羊最後1分鐘逆轉勝擒猛虎

23：20 超級盃超級神 公羊最後1分鐘逆轉勝擒猛虎
超級盃／詹姆斯現身比賽現場 high到熱舞畫面被捕捉

超級盃／詹姆斯現身比賽現場 high到熱舞畫面被捕捉
無懼疫情 超級盃球迷擠爆餐廳

無懼疫情 超級盃球迷擠爆餐廳

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1