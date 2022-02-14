超級盃冠軍洛杉磯公羊隊勝利遊行16日將盛大舉行

亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（www.statefarmstadium.com）

贏得2022年第56屆超級盃 冠軍的洛杉磯 公羊隊，將在16日本周三舉行勝利慶祝大遊行，具體時間尚在最後敲定當中，路線則從Shrine Auditorium 到接近「洛杉磯體育館」（Los Angeles Memorial Coliseum）的地方。全國美式足球聯盟14日也宣佈2023年的第57屆超級盃將由亞利桑納州 舉辦。

由於道奇隊和湖人隊在疫情期間獲得冠軍之後都沒有能夠上街遊行慶祝，公羊隊13日晚上的勝利，對洛杉磯人和公羊隊的球迷們帶來的喜悅更加擴大，預計慶祝規模空前。 公羊隊首席運作官Kevin Demoff於14日表示，預計16日的慶祝遊行將從洛杉磯市中心的Shrine Auditorium開始，應該是在洛杉磯體育館附近結束，慶祝高潮活動可能是在體育場外面的一個廣場舉行。

由於當時位於英格伍市的SoFi體育館正在建設當中，公羊隊2016年至2019年連續三個賽季都是在洛杉磯體育館比賽，所以洛杉磯體育館對於公羊隊來說算是「老東家」。

全國美式足球聯盟14日也宣佈2023年的超級盃將由亞利桑納州舉辦。NFL14日上午在洛杉磯會展中心將英格塢LVI超級盃火炬傳遞給亞利桑納，亞利桑納將主辦第57屆超級盃。

全國美式足球聯盟發言人Roger Goodell在14日上午的新聞發佈會上表示，亞利桑納州已經組建了强大的籌備隊伍，接辦超級盃LVII，期望亞利桑納的超級盃辦得更好。

亞利桑納州州長Doug Ducey參加當天的火炬交接儀式，亞利桑納紅雀隊的Larry Fitzgerald有和其州長一起接過火炬。Fitzgerald表示，亞利桑納已準備好登上世界舞臺，向世界展示亞利桑納有能力做什麽；亞利桑納擁有獨特而豐富的文化，從本土的印第安人文化到拉丁裔文化，再加上世界級的場館，亞利桑納有信心辦成有史以來最好的超級盃，讓大家不僅充滿期待，而且往後幾十年都記得住。

超級盃LVII將於2023年2月12日在亞利桑納州格蘭岱州立農場體育場（State Farm Stadium）舉行，該體育場也是亞利桑納紅雀隊的主賽場和大學足球聯賽主場地。