疫情下養小孩 善用稅務優惠省大錢 有人反而可領數千元

2021年報稅季增加了不少有關撫養孩子抵扣優惠。(美聯社)

報稅 季已經展開，但今年的報稅內容與往年有許多不同之處，民眾需要多注意。有鑑於新冠疫情 ，政府似乎意識到民眾在疫情期間，在撫養孩子上碰到諸多經濟及生活上的挑戰與改變，因此2021年報稅季增加了不少有關撫養孩子的抵扣優惠。

會計師李新忠表示，針對兒童抵稅福利方面，以往只有17歲以下才可領取，2021年特例讓18歲以下被撫養人都可領到兒童抵稅額。也就是說，只要單身年收入20萬元以下、夫妻合報年收入40萬以下，在2021年底未滿18歲的被撫養人，每人都可拿到最少2000元兒童抵稅額。

為了給予有小孩家庭的幫助，政府在2021年給予更低收入 家庭額外補助。李新忠解釋，如果單身年收入7萬5000元以下、夫妻合報15萬元以下，18歲以下小孩可領到額外1000元抵扣額，加上原本的2000元，一人共領取3000元。另若假設小孩為六歲以下，符合資格的家長另可領到每位小孩600元補助。這也意味著，如果都符合條件，一名小孩可領到最多3600元的兒童抵稅額。

拜登總統上台後，在疫情紓困計畫裡增加兒童抵稅福利額度，並擴大適用範圍。絕大多數美國家庭在2021年7月至12月間，已經按月領取自動發放的兒童抵稅額 (Child Tax Credit) ，但還有另一半兒童抵稅福利餘額，必須透過報稅才能獲得。

他提醒想領取兒童抵稅額的民眾，除了在2021年7月至12月提前領到的抵稅額外，建議出示國稅局寄出的6419信件，在今年報稅時領取剩下的兒童抵稅額。

在疫情期間，有許多上班族父母因為工作無法長期在家，不得不請保母或將孩子送去托兒所，這些人可享有兒童和受撫養者照管費用稅收抵免 (Child and Dependent Care Tax Credit)。李新忠表示，過往一名孩子托兒所費用可抵稅的上限費用為3000元，兩名孩子上限是6000元，可抵稅的費用最高比例為35%。也就是3000元 X 35% ，即一名孩子最多享有1050元抵稅額。2021年特例提高可抵稅的費用上限至一名孩子8000，抵稅比例升至50%。因此今年一名孩子最多可享有4000元抵稅額。

想要領取這項抵免優惠，今年單身者年收入在12萬5000元以下，可享有全額抵稅額。若收入超過12萬5000元，每多2000元，費用抵稅比例降1%。抵稅比例最多只遞減至20%。

另外，民眾也可多善加利用低收入勞力所得補助 (Earned Income Tax Credit)。李新忠表示，這項補助有年齡及收入限制。過往沒有小孩的25歲者至65歲者，收入符合資格可領取，今年特例將年紀調整為19歲以上者，收入合格就可領。另外，以前包括出租、利息、股息等投資收入若超過3650元者，也不能領。2021年若投資收入只要不超過1萬元，如果符合其他條件，照樣可領到低收入勞力所得補助。

假設膝下有子的話，領到的錢會更多。例如：夫妻合報的話，年收入在1萬600元至2萬1600元之間，一名小孩可領到全額補助3618元；超過4萬2200元無法領。年收入在1萬4950元至2萬5500元之間，兩名小孩可領到全額補助5980元；超過5萬3900元無法領。若有三名小孩，在這個年收入範圍可領全額6728元，但超過5萬7400元就不能領取。

李新忠說，根據稅法變更規定，假設民眾在2019年工作所得比較適合領低收入補助，也可用2019年年收入在今年申報領低收入補助。