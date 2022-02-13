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租樓發生命案 但洛縣華人不願搬離 原因只為這個

記者邵敏／洛杉磯報導
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

南加地區房價漲，房租也跟著大漲，對於一些工薪階層租房居住的華人來說，市場上越來越高的房租價格讓他們難以承擔。洛杉磯縣一名華婦住的公寓樓裡最近發生一起兇案，心有餘悸的她表示很想搬家，但苦於市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。

華人A女士帶著兩個年幼的孩子住在洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）的一幢公寓樓裡，1月下旬該公寓發生一死一重傷的槍擊案。 A女士住在二樓，而案發現場就在三樓，「那戶人家離我家很近，槍案發生時，我當時聽到很大的聲音，太嚇人了。」

據悉，這是一起因搶劫誘發的槍擊案，案發現場附近治安也一直不好。對於自己居住的公寓樓發生這樣的惡性案件，A女士希望帶兩個孩子搬離，「我兩個孩子，一個才一歲，一個兩歲多。我每天進出公寓，包括晚上睡覺都覺得害怕，華人通常都比較忌諱凶宅，感覺會沾染晦氣。」

但找了幾天房子後，市場上的租房價格讓A女士望而卻步，「我們現在居住的兩居室月租金1500元，算很便宜，現在附近城市一居室竟然都要1500元，兩居室都在2000元以上，我有兩個孩子，肯定要租兩個房間，這麼貴的價格我怎麼租得起？」幾番斟酌，無奈的A女士不得不選擇在原來的公寓繼續居住。

亞凱迪亞市（Arcadia）資深房產經紀張先生表示，洛杉磯縣幾個華人密集居住的城市，包括蒙特利公園(Monterey Park)、阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博等城市目前房租平均上漲幅度都在8%左右，這是針對老租戶續簽租約提高的漲幅。

張先生說，「因為州政府控制公寓房的上漲幅度，因此平均漲幅在8%左右，但如果老租戶搬離，房子重新投入到市場中，那房租的上漲幅度將不受政府的限制。」這也是很多租戶哪怕對自己居住的房子不滿意，也不願輕易搬離的原因，因為一旦選擇搬到其他地方，按照目前的租房市場，租金基本上都會比原來居住的房子高出很多。

華人 洛杉磯 租金

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