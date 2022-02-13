我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

南加房租大漲 一居室月租金超2000 漲幅達30%

記者邵敏／洛杉磯報導
亞市公寓樓一居室月租金2000-3000元之間的都有，此為一處公寓出租房。（記者邵敏／攝影）
亞市公寓樓一居室月租金2000-3000元之間的都有，此為一處公寓出租房。（記者邵敏／攝影）

疫情期間，南加洛杉磯縣華人聚居城市房租價格大幅上漲，房產經紀表示，上漲幅度最高的是公寓樓，不少城市的一居室公寓月租金已達2000元以上，最高漲幅達30%。

LCS房地產投資公司經理林友仁(Johans Han)表示，據他觀察，聖蓋博谷附近幾個華人城市中，南巴沙迪那市（South Pasadena)房租上漲最高，一居室公寓的月租金平均價格已超過2000元，疫情前租金是1500元左右，漲幅高達30%。林友仁指出，「因為市場供需問題，最近南巴沙迪那市的租房需求特別高，除一房公寓火爆外，兩房兩浴的公寓租金目前都在2500元以上。」他還提到，2000平方呎的獨幢房子去年月租金在3800元左右，今年調高到4500元，上漲18%。

林友仁說，他有不少租房客戶一直在準備買房，無奈疫情期間房價大漲超出預算，如今這些客戶情願支付高租金，寄希望於今年房價調整後再入市購買。

亞凱迪亞市（Arcadia）資深房產經紀張先生表示，目前蒙特利公園(Monterey Park)、阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博（San Gabriel）等華人城市的一房公寓，平均月租金都在1400-1600元之間，兩房租金平均在2000元以上；而亞凱迪亞市新建的公寓樓，一居室的月租金在2000-3000元之間的都有。

張先生說，目前房租普遍漲價，主因是跟著房價在上漲，而很多人買不起房，導致租房市場繼續火熱，房東就會相應調高房租。他感慨道，疫情改變了太多，很多人還在失業，現在哪怕房租上漲5%，對很多人來說都是很大的困難，但無奈市場走向如此。

華人郭先生一家在阿市的兩房公寓裡已居住七八年，最近房東提出要上調房租，郭先生與房東幾番討價還價，希望盡量少漲一些，並提出可以自己承擔修補房屋損壞的費用，比如更換破損的地毯、漏水的房頂等。

郭先生說，「我們在這裡住了很多年，很少麻煩房東，碰到問題一直都自己解決，房東最終同意每月漲100元，對於房東來說，雖然市場房租漲幅很高，但有時候找一個像我們這樣的好房客也不容易。」郭先生租的二居室公寓月租金目前是1600元，面對如今的租房市場，他說自己很慶幸，現在上哪兒都找不到這個價格的房子。

林友仁也表示，儘管市場上房租上漲趨勢明顯，但如果能找到一個好房客，房東通常也會願意調整房租價格，「比如說，月租金3000元的可以降低到2800元，因為好的房客對於房東來說會省心很多。」

租金 房東 疫情

上一則

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

下一則

洛縣風水師對疫情今年下半年結束表示樂觀

延伸閱讀

49區土生土長 布靈克強調保護社區治安

49區土生土長 布靈克強調保護社區治安
大仁說財經／氣候變遷 咖啡恐大漲

大仁說財經／氣候變遷 咖啡恐大漲
南巴商場停車場 兩女一男團夥盜竊 「聲東擊西偷包」

南巴商場停車場 兩女一男團夥盜竊 「聲東擊西偷包」
李軍律師支持亞凱迪亞市警局 捐款一萬元

李軍律師支持亞凱迪亞市警局 捐款一萬元
谷愛凌燒到中國股市 「遠望谷」3天莫名大漲21%

谷愛凌燒到中國股市 「遠望谷」3天莫名大漲21%
投資人風險胃納上升 比特幣重回4萬大關

投資人風險胃納上升 比特幣重回4萬大關

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00

超人氣

更多 >
黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1
8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」
封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道