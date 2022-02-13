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洛縣風水師對疫情今年下半年結束表示樂觀

記者楊青／工業市報導
龍笑天預期疫情將在今年下半年離開，全球逐漸回到正常生活秩序，帶動旅遊、航空、餐飲、娛樂復甦。（記者楊青／攝影）
龍笑天預期疫情將在今年下半年離開，全球逐漸回到正常生活秩序，帶動旅遊、航空、餐飲、娛樂復甦。（記者楊青／攝影）

部分華人購買房地產喜歡看風水。南加州風水師龍笑天近日應華人房地產業界邀請主講時表示，2022虎年正月過後，年景相當好。他預期疫情將在今年下半年離開，全球逐漸回到正常生活秩序，帶動旅遊、航空、餐飲、娛樂復甦，股票和金融市場除可能出現4月和7月兩個節點外，看好。

龍笑天是於10日應洛杉磯德倫地產貸款學院邀請，主講2022年運勢，特別分析虎年居家風水。他表示，今年桃花位居正北，好的人緣來到正北方，該位置每個人都可以分享，但每個人還可以善用自己的生肖方位為自己的好人緣加分。今年虎、馬、狗的桃花位在正東；鷄、蛇、牛在正西；猴、鼠和龍在正南；豬、兔、羊在正北，在屬相的桃花位上放上紅色地毯、鮮花、擺設和飾品，都會讓自己在新的一年好上加好。他進一步解釋，家中的桃花運是先生和太太都要看，但家中的桃花運通常更好重點保護家中經濟的頂梁柱，如果要趨吉避兇，一定是要保護家中賺錢最多的那個人爲主。

他解釋，他所指的「桃花運」是好的人緣，要讓自己在新的一年工作事業順心如意，好的人緣非常重要。

龍笑天表示，2022年東北方為財位。目前還在中國農曆年當中，張貼春聯求好運爲時不晚。

對不少民眾關心的「本命年的人要注意什麽？」龍笑天解釋，本命年簡單而言就是犯太歲，即傳統說的就是一山不容二虎，太歲好比皇帝，皇帝只有一個，本命年人與太歲相衝，流年多有困境和不順，「所以要走大運，很簡單就是離開加州，或者離開自己居住的地方到外面走一圈；同時帶一個「貴人」在身邊；第三是千萬不要做大事，尤其是借錢給人或去銀行貸款給自己，都不要」，他說，馬和狗是虎的「貴人」。

他表示，今年虎年是驛馬年，意涵「走動」，預期加州和全世界都會在今年得到解放，航空、旅遊、餐飲、娛樂捲土重來。不過他認爲今年農曆4月和7月股票市場會出現很大的異常，起伏波動，短線可抓住機會，長線可提前準備。

龍笑天預期疫情將在今年下半年離開，全球逐漸回到正常生活秩序，帶動旅遊、航空、餐飲...
龍笑天預期疫情將在今年下半年離開，全球逐漸回到正常生活秩序，帶動旅遊、航空、餐飲、娛樂復甦。（記者楊青／攝影）

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