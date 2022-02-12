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新貴花數萬元包機 富豪花百萬元包廂 只為超級「爽」

記者張宏／洛杉磯報導
12日從全美各地湧向洛杉磯的包機航班。（業者提供）
12日從全美各地湧向洛杉磯的包機航班。（業者提供）

超級盃（Super Bowl )有人超級「爽」 ！包機、百萬元私人大包廂，帶動商機無限。全美富豪近日紛紛包機飛往洛杉磯，導致當地幾大機場交通擁堵，飛機至少要排隊一個小時才能起飛。包機人群裡有商業富豪、明星，也有華人科技新貴。他們不僅花費幾萬元包機，飛機上六個人吃掉兩三千元，還用百萬元租下賽場包廂，對這群人來說，時間是金錢，金錢是享受。

本周末南加州的布班克（Burbank）和范奈斯（Van Nuys）等地方機場，因為包機太多非常忙碌。每架飛機進場要排隊很久，而所有的飛機都要事先申請起飛時間和排隊，不然無法疏散突然膨脹的包機客人。

從事包機業務的Linda許表示，從9日開始就非常繁忙，12日達到頂峰。包機客人多到飛機忙不過來，飛機一天要飛好幾班，每天只希望能拿到起飛降落的許可。最近因為擁堵很難準時起降。有位客人要求12點起飛，結果1時15分才起飛，幸虧事先打過招呼，多數客人還能理解。超級盃包機的客人多數比較年輕，商業富豪居多，也有明星，白人居多，也有北加的華人科技新貴。載客看飛機大小，通常是三五人，也有容納13人的中型飛機。

她說，現在因為油價和人工上漲，包機費用也是水漲船高，超級盃期間飛機供不應求，總體價格上漲20%左右。一般路程不超過1個小時的包機費用在3萬元以上，東部飛過來要6萬到8萬元左右，具體價格要看飛機型號。噴氣式都忙得排不上，有些客人只能包乘燃氣渦輪引擎的飛機。

而且，包機費不包括航空餐飲在內。機上點吃普通牛排沙拉海鮮，人均300元左右，有些客人指定某些固定年份品種的起司就會更貴些。像有一批六個客人另外點了魚子醬，一餐吃掉2000元到3000元，有些特定品牌的魚子醬需要從世界各地調貨。通常客人想吃什麼，他們就負責把餐點送到。

Linda說，和老美把包機當作交通工具，注重實際和清淡健康飲食不同，華人包機客人一般要求會多一些，比如要求某個特別產地的魚，某一年的酒，某個產地的茶等，有的還會對空姐的年齡和出生地也有要求，且要求簽署保密協議。

幾萬元的包機費用和幾千元的餐飲對這些包機客人來說不算什麼，有些人專程來看一場球，轉天就回去工作。有些包機客人還花費近百萬元預訂了超級盃的私人大包廂，花錢享受最好的體驗。

六個人來回包機所點的菜單，輕鬆花掉2000元到3000元。（業者提供）
六個人來回包機所點的菜單，輕鬆花掉2000元到3000元。（業者提供）

超級盃 華人 機場

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