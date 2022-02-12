洛杉磯華人區CVS藥房 N95口罩隨到隨取

民眾拿著紙袋在CVS藥房前按需領取口罩。（記者張宏／攝影）

加州 將在2月16日取消室內佩戴口罩 令，洛杉磯縣還未確定是否執行加州政府新政策。不過聯邦免費提供的N95口罩在南加華人 區目前很容易領取，藥店無需看ID，顧客各取所需，自由心證。

在聖蓋博和羅斯密的多家藥房，現在都有提供免費N95口罩。位於Huntingdon大道的一家CVS藥房窗口，12日直接擺放了一個大紙箱，裡面裝滿3M的N95口罩。藥房員工詢問領取者，是自己用還是帶給家庭？按需發給不同尺寸的紙袋，民眾用紙袋去裝所需要的口罩。一名印度裔客人在紙袋裡塞滿了N95口罩，一邊裝還一邊說，3M的口罩比Ralphs發送的Honeywell的口罩質量好一些。

記者按所需領取了三個口罩，面料的確很厚，但做工明顯有趕工痕跡，邊緣線直接用訂書釘固定，佩戴起來不是很舒適。不過之前坊間說華人區N95口罩一罩難求，但目前供貨充足，隨到隨拿。有華人讀者爆料表示，她在艾爾蒙地、聖蓋博、西柯汶納等地的CVS都領到了3M的N95口罩，Rancho Cucamonga的CVS也有，區別只在於有的是Honeywell，有的3M口罩沒有包裝而已。

作為分發點之一的慈濟會，目前還沒有收到政府發放的N95口罩，不過慈濟新聞聯絡人錢美臻12日表示，不管政府室內佩帶口罩令是否解除，慈濟只要收到口罩就會照規定發送。目前還不知道何時會收到口罩，還在等消息，已等了半個月，相信聯邦政府是按照規模優先等級發放，像CVS這類大型連鎖藥店最先收到口罩。

不過有華人表示隨著天氣升溫，N95口罩戴久了會無法呼吸，華人李小姐說，現在天氣好熱，在室內有空調還好，室外戴N95簡直會暈倒。等聯邦政府的N95口罩全部到位，估計大家也不需要了。除非年底又一波疫情，預先囤一些或許也沒壞處。