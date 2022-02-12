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洛杉磯縣疫情趨緩 三項負面指數下降

記者楊青／洛杉磯報導
公衛局呼籲尚未接種疫苗的民眾，在觀看超級盃比賽前接種疫苗或加強針。（LA公衛局）
公衛局呼籲尚未接種疫苗的民眾，在觀看超級盃比賽前接種疫苗或加強針。（LA公衛局）

洛杉磯縣公共衛生局12日發佈當日新冠疫情報告，顯示洛杉磯縣疫情繼續減緩，新增感染、住院人數和七天平均檢測陽性率三大指數繼續下降，不過單日死亡人數仍在80例上下浮動。公衛部門特別敦促民眾在13日（星期天）的超級盃聚會觀看中保持警惕，相互照顧，防止疫情再次爆發。

洛縣公共衛生局12日共報4760例新增陽性病例，新增84例，目前住院人數2211，檢測呈陽性率3.8%。而前一天，洛縣該四項數字分別為5610、75、2307和3.8%。

13日即將在SoFi體育場登場的2022年超級盃足球總決賽，是洛杉磯繼1993年以來29年後再度舉辦，加上由洛杉磯公羊隊對決俄亥俄州辛辛那提孟加拉虎隊，盛況空前，不僅安全警衛部門調配大批警員提前做足準備，公共衛生部門更是呼籲民眾提高防疫警惕，盡量減少大規模聚會，舉辦聚會也盡量做足防疫準備。

公衛局呼籲尚未接種疫苗的民眾，最好在觀看比賽聚會前接種疫苗或加強針；如果參加聚會，盡可能在比賽開始前和比賽結束後進行COVID-19測試，以及時瞭解自己的身體狀況，即時調整活動；如果發現自己檢測呈陽性，千萬不要參加聚會；如果知道聚會人群中有陽性感染者，也不要前往；如果要主辦聚會，最好選擇在住家後院或戶外，或至少選擇在空氣流通的區間舉辦。

公衛局同時敦促參加聚會的民眾，吃飯時保持雙手清潔並保持相互距離；不飲食時戴口罩。如果身處感染COVID-19風險較高的室内，最好戴上防護性更強的口罩。

與此同時，前往SoFi體育場、餐廳或酒吧觀看球賽的民眾，請配合商家的要求，遵守公共衛生防疫措施。

洛杉磯 檢測 疫情

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