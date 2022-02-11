南加兩男賭城搶劫殺人 檢方考慮求處死刑

18的Jordan Ruby(左) 及20歲的Jesani Carter(右) 12月31日在賭城拉斯維加斯大道上搶劫殺人，現面臨檢方死刑訴求。(賭城警局)

南加州 兩名男子去年末在賭城 拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)上搶劫並槍殺兩人。後來兩嫌被捕，據悉，檢察官Marc DiGiacomo本周指出，若案情屬實，考慮給兇嫌求處死刑。

兩名兇嫌去年12月31日在拉斯維加斯大道被逮捕，他們被警方證實為20歲的Jesani Carter及18歲的Jordan Ruby，本周五11日遭檢方以謀殺及其他多項重罪起訴。代表被告Carter的律師Caitlyn McAmis表示，被告人打算在2月16日的州立法庭上不認罪；而代表Ruby的律師Ed Kane尚未回覆。

起訴書上指出，兩名男子從南加 州一路開車到賭城合力犯案。12月31日他們在時裝秀購物廣場停車場，槍殺66歲來自夏威夷的遊客Clarice Yamaguchi。數多小時後，他們又在Palace Station的停車場，試圖搶劫另一名60歲路人Hyo Sup “Richard”Um的包包，並開槍殺人。據警方消息，兩嫌在12月30日就試圖在Wynn resort的停車場，搶劫一名員工的包包，當時也曾射出一發子彈。所幸這名員工逃跑，沒被子彈射中。

12月30日在Wynn resort的監視錄像器，捕捉到這兩名被告的畫面，當時他們開著銀色BMW轎車，車上裝有暫時的加州牌照。兩嫌後來是在賭城有名的Bally's Las Vegas hotel被警方逮捕，當時在他們車上搜索到格洛克9 mm手槍(GLOCK Pistol)及彈夾。