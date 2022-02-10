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華人密集的洛縣聖谷蚊子激增　老弱病殘和慢性病要小心

西柯汶那訊

加州地區近期的異常高溫導致聖蓋博谷蚊蟲迅速大量繁殖，聖蓋博谷蚊蟲防治部門10日緊急呼籲民眾採取措施，防止蚊蟲大規模滋生和蔓延而引發疾病，包括西尼羅河病毒。

聖蓋博谷蚊蟲防治部門在10日的一份報告中指出，與去年同期相比，聖蓋博谷本周的蚊蟲活動數量激增517.83%。本周每個觀察網的平均蚊子數量為19.4隻，而去年同期只有3.14隻。

聖蓋博谷蚊蟲防治部門的病媒生態學家Kimberly Nelson表示，今年南加州的高溫來得早，催生蚊蟲的生命周期提前到來。本周南加州的春季高溫天氣將持續到本周日的傍晚6點，部分地區的最高溫度預期高達華氏90度。

蚊蟲防治部門敦促民眾採取措施，防蚊殺蚊，包括清除死水，避免蚊蟲產卵，蟲卵通常在水中一周可以成長為幼蟲。扔掉不使用的容器，避免積水，使用驅蚊劑殺滅蚊蟲等等。

專家提醒，只有雌性蚊子會咬人，刺穿皮膚並以血液為食，蚊蟲叮咬不僅會引起瘙癢和皮膚腫塊，還可能導致嚴重疾病，包括西尼羅河病毒，黃熱病和登革熱等。其中五分之一的西尼羅河病毒感染者會出現發燒、頭痛、全身酸痛、噁心等症狀或皮疹。症狀可持續數天至數月。

每150名感染該病毒的人中就有一人需要住院。嚴重的症狀包括高燒、肌肉無力、頸部僵硬、昏迷、癱瘓，甚至可能死亡，風險最大的人包括老年人和免疫系統受損人士， 50歲以上的人和慢性病患者，都需特別小心。

華人密集的洛縣聖谷蚊子近日激增。（聖蓋博谷蚊子和病媒控制區╱San Gabrie...
華人密集的洛縣聖谷蚊子近日激增。（聖蓋博谷蚊子和病媒控制區╱San Gabriel Valley Mosquito & Vector Control District臉書下載）

聖蓋博 高溫 加州

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