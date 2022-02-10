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今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

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今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

記者王珂／洛杉磯報導
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

國稅局近日稱，納稅人將在2021年聯邦所得稅申報表中看到美國救援計畫帶來的變化包括：為廣大家庭擴大的稅收抵免、不使用逐項扣除申報人的慈善捐贈抵免、以及使用逐項扣除申報人的更高的慈善捐贈限額。而在2021年有新出生子女，或擁有符合條件的領養或寄養孩子，極可能在申報2021年所得稅表時，有資格為孩子領取高達1400 美元的2021年紓困金退稅額，與獲得高達3600美元的子女稅優惠。

國稅局表示，許多通常不需要報稅的人今年應該考慮報稅，這樣他們就可以利用諸如紓困金退稅額、子女稅優惠、兒童及被撫養人看護費用優惠，以及收入所得稅抵免等擴大的福利。由於這些擴大的福利將意味著許多人獲得更多退稅，因此務必以電子方式提交準確的稅表並選擇經由轉帳直接存款，以避免處理延遲並加快退稅速度。

值得特別注意的是：父母如在2021年有新出生子女，在申報2021年所得稅表時可將該子女列為被撫養人，則可能有資格為孩子領取高達1400 美元的2021年紓困金退稅額。國稅局還鼓勵所有在 2021年符合條件的領養/寄養或新生子女的符合資格父母，在其2021年所得稅表上申請子女稅優惠，每個2021年出生的孩子可獲高達3600美元的子女稅優惠。

在2021 年所得稅表中添加被撫養人（例如父母、侄子/侄女或孫子/孫女），但未在2020 年所得稅表中將其列為被撫養人的家庭，可能有資格為該被撫養人領取高達1400 美元的2021 年紓困金退稅額。

如果錯過了刺激計畫補助金，可申領紓困金退稅額，符合條件的人如果未收到第三輪經濟影響補助金（也稱為刺激計畫補助金），或未收到全額補助金，可以在報稅時申請紓困金退稅額 (RRC)。

法律要求在 2021 年向符合條件的美國人發放第三輪經濟影響補助金 (EIP3)。一般情況下，該款項相當於每人 1400 美元。在大多數情況下，這意味著一個四口之家總共能收到5600 美元。

個人所收到的第三次經濟影響補助金，將減少其有資格獲得的抵免額度。個人需要知道其第三次經濟影響補助金的總金額和任何附加付款，來申請2021年紓困金退稅額，從而避免減慢退稅速度的處理延遲。

從現在到3月，國稅局還會向每位收到初始的第三輪經濟影響補助金或額外付款、或兩者兼有的人發送信函6475。收到聯合付款的已婚配偶，將需要登錄各自的線上帳戶或查看自己的信函，以獲知總付款中自己的那部分。

電子申報和報稅軟體可以幫助個人計算紓困金退稅額，2021年的1040 和1040-SR表格說明中的紓困金退稅額工作表，也可以幫助納稅人確定他們是否有資格獲得該退稅額。如需更多資訊，請訪問 IRS.gov/RRC。

紓困金 退稅 稅表

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