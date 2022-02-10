南加洋人書法家是中國通 「左撇子」書法寫得溜

洪雷明寫的虎年春聯。（洪雷明提供）

世界日報 日前舉辦的「喜迎虎歲年嘉年華」，有一位洋人書法 家免費寫春聯，他是練習中國書法十幾年的洪雷明，還是一個中國通，他本名Louie M Valdivia，自61歲退休後開始練習中國書法，如今75歲，與書法結緣十幾年。

洪雷明說，當初學習中國書法，是想讓自己的腦子動起來，不想在退休後無所事事。洪雷明說，在學習書法的過程中「打開了新的世界」，結識了很多華人和華裔藝術家，平時一起交流書法很開心。他說，字寫得怎麼樣代表一個人的品味，字好看代表品味好。在中國文化中，書法風格也反映出個人的性格。

一位洋人學中國書法本就不常見，洪雷明還是左撇子。因為練習書法模仿的字帖幾乎都是右手字帖，很少有左撇子習書法。洪雷明從師之初多次被拒絕，剛開始沒有人願意收他，直到遇到了恩師袁志鍾。

洪雷明跟隨袁志鍾學習書法13年，直到疫情期，書法大班停課，他才自己在家中練習書法。

洪雷明與中華文化淵源頗深，早就是一位中國通。他在洛杉磯華埠長大，身邊有很多台山人，從小受中國文化的影響。他曾在台灣師範大學學習中文兩年，回美國後，又在洛杉磯加大 （UCLA）完成了中文大學和碩士學位。

因此，洪雷明不僅寫得一手好字，中文也很流利，懂得很多中文典故，出口成章。洪雷明的太太是台灣人，兩人在西來寺一見鍾情，他與太太都是佛教徒。他的中文姓氏「洪」就是隨太太姓，太太平時也指點他的書法。

洪雷明專精隸書，在南加州華人社區早有很多人知曉。近幾年他活躍於各團體，為民眾寫書法作品，包括獅子會的活動。說起世界日報的活動，他已經參加過13、14年的世界日報活動，免費為民眾寫春聯。他說，「喜迎虎歲年嘉年華」舉行前，每天都在家練習，為活動做準備。

洪雷明說，隸書與其他字體相比，寫得比較慢，平均五、六分鐘一張對聯，寫一對要十幾分鐘。為了避免民眾排隊，他會事先在家寫好幾副對聯，屆時送給民眾。